Da Ibiza a Pescara il Global Sound System

Due serate all'insegna della musica e del divertimento quelle che HUB by Ferrini propone per venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio.

Direttamente dal leggendario Bora Bora di Ibiza, approda per la prima volta a Pescara il Global Sound System, capitanato da Gee Moore, nome internazionale, che vanta familiarità con il circuito londinese dei dj, e più recentemente con quello di Ibiza dove è entrato nel team del Bora Bora, celeberrimo locale super-trendy delle Baleari, in cui si ascolta soltanto la sua house allegra e positiva, ballando in spiaggia.

Ad accompagnarlo nelle serate ci sarà Ralph Manuel, anche lui noto ad Ibiza dove è stato resident dj al Pacha, uno dei club più prestigiosi della capitale del ballo.



Venerdì sera la musica inizierà subito dopo la partita dell'Italia delle ore 21.00, mentre per sabato sera si partirà dalle ore 20.00, secondo la tradizione di Bora Bora.

HUB si trova dietro l'Università, vicino al Nuovo Tribunale.

Sarà questo l'evento più esclusivo dell'estate prima della chiusura estiva, prevista il 20 luglio, per poi riprendere a settembre con una nuova programmazione artistica.



28/06/2006 15.14