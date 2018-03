Questa sera a Teramo la Festa dell'estate

TERAMO. Presentata la “Festa dell’Estate”, il primo appuntamento rivolto al Sindacato Pensionati, iscritti all’associazione artigiana. L’evento si svolgerà oggi venerdì 23 giugno alle ore 18.00, presso il Comitato di Quartiere di San Berardo.

Si chiama “Festa dell'Estate”, ed è il primo appuntamento con gli iscritti al sindacato CNA Pensionati. Il nuovo incontro con gli associati senior della CNA sarà una sorta di connubio tra informazione, benessere e varie iniziative di aggregazione sociale. «CNA Pensionati – spiega il Direttore provinciale della CNA, Gloriano Lanciotti- è il sindacato promosso dalla nostra associazione per la tutela e la salvaguardia degli interessi degli anziani. La CNA Pensionati associa 670 iscritti in tutta Teramo e provincia. Si tratta –continua Lanciotti- di pensionati di tutte le categorie e siamo in grado di affermare che la nostra è l'organizzazione più rappresentativa tra quelle che hanno a riferimento il mondo dell'artigianato». A livello locale, la CNA Pensionati sviluppa politiche ed azioni per la difesa dello Stato Sociale e per la rappresentanza degli interessi degli anziani nei confronti del Governo centrale, degli Istituti pubblici, della Regione e degli Enti territoriali. «Ai nostri associati senior –afferma il Direttore provinciale della CNA- offriamo una serie di servizi di tipo amministrativo, sociale, ricreativo, attraverso il Patronato EPASA, il CAF, il Sistema CNA e le Società da esso controllate».

Il programma della “Festa dell'Estate”, prevede alle ore 18.15 i saluti della Responsabile CNA Pensionati-Patronato Epasa, Sonia Miracoli; a seguire, un seminario informativo dal titolo “Alimentazione e benessere” a cura della Dottoressa Narcisa de Vincentiis, Specialista in Endocrinologia all'Ospedale di Teramo. Alle ore 20, dopo un lauto buffet, gli iscritti CNA si riuniranno in varie iniziative legate all'intrattenimento, tra cui sono previsti momenti di musica, ballo e divertimento, tra cui quello legato alla lotteria.

23/06/2006 9.56