Convegno. Il "Viaggio nell'anima" con il centro Avalon

PESCARA. Una due giorni alla ricerca di se stessi ed un viaggio nei misteri irrisolti. la prima giornata sarà costituita dalla relazione degli ospiti. la seconda sarà un vero e proprio seminario.

La conoscenza eterna degli antichi maestri, le relazioni interpersonali, il linguaggio delle cellule, l'Ayurveda. E ancora il mistero del messaggio dei cerchi di grano, l'evoluzione, Karma e coscienza. Terza edizione per i convegni teorico-esperienziali del Centro Avalon di Pescara - Laboratorio per la consapevolezza e l'espansione del Sé.

Tema di quest'anno è Il viaggio dell'anima.

«La particolarità del convegno», spiegano gli organizzatori, «è nella sua struttura di due giornate: la prima (il pomeriggio di sabato 22) di relazioni e la seconda (la mattina e il pomeriggio di domenica 23) di seminario esperienziale. Si prevede l'affluenza di oltre centocinquanta interessati, come già nelle precedenti edizioni dei convegni Avalon, che hanno trattato i temi di “Consapevolezza ed espansione del Sé. Sulla via dell'evoluzione interiore” e “L'arte dell'incontro. La vita, l'amore e le altre dimensioni dell'essere”».



L'appuntamento è per il 22 e il 23 ottobre 2005 nell'Auditorium “Leonardo Petruzzi” del Museo delle Genti d'Abruzzo in via delle Caserme a Pescara.

I relatori saranno: Giorgio Cerquetti, Enrico Cheli, Francesco Crescentini, Massimo Formica, Adriano Forgione, Manuela Pompas. Coordina Zuleika Fusco, responsabile Centro Avalon.



Il centro Avalon organizza incontri culturali, corsi, seminari e sedute individuali per il riequilibrio psichico e bio-energetico. Propone percorsi di formazione che favoriscono l'espansione del potenziale umano a livello privato e aziendale.



Programma del convegno - Il Viaggio dell'anima

www.centroavalon.it centroavalon@yahoo.it



Sabato 22 ottobre 2005



Ore 14 Registrazione e ritiro pass



Ore 15.30 Relazioni



- Gli antichi maestri sono ancora vivi. Da migliaia di anni i grandi saggi dell'Himalaya mantengono intatta e viva la conoscenza eterna della vita e dell'universo -

Giorgio Cerquetti - Spirito libero, filosofo e studioso di antiche scienze esoteriche. Pratica ed insegna in varie parti del mondo l'autoguarigione psicosomatica, lo yoga, la scienza della reincarnazione e il potere del pensiero positivo.



- Crescere insieme. Le relazioni interpersonali come sviluppo della consapevolezza -

Enrico Cheli - Sociologo, psicologo e docente universitario, uno dei maggiori esperti di cultura olistica, ricerca interiore. Autore di numerosi libri, ha fondato e diretto la rivista di salute olistica Armonia. Conduce corsi e seminari di autoconoscenza e sviluppo del potenziale umano.



- Le cellule parlano con un linguaggio clinico ma pensano con un linguaggio elettromagnetico -

Francesco Crescentini - Membro del Centro di ricerche di Medicina Funzionale presso il centro Atlas di Pescara e coordinatore dell'Istituto di Ricerca di Posturologia “Le Cannelle” (AQ). È membro costituente della Human Factor, scuola di formazione in psicoterapia. Componente del comitato scientifico Psi.Co.RA - Psicologi confederati regione Abruzzo.



- Corpo, coscienza, anima in Ayurveda -

Massimo Formica - Medico neurologo, insegna all'Università di Viterbo, dove ha conseguito un Master in Fitoterapia clinica. Membro Sifit - Società italiana di Fitoterapia, ha un degree in Medicina Ayurvedica dell'International association of Ayurvedic medicine. Autore di varie pubblicazioni, tra cui un libro di semeiotica neurologica.



- La guarigione nel messaggio dei cerchi di grano -

Adriano Forgione - Editore e direttore della rivista mensile Hera - miti, civiltà scomparse, misteri archeologici. Studioso di enigmi relativi al passato dell'Uomo, alle civiltà scomparse, al simbolismo, all'alchimia. Membro del consiglio direttivo del The great pyramid of Giza research association e vice presidente dell'associazione Nuova Hera, è autore di “Scienza, Mistica e Alchimia dei Cerchi nel Grano”.



- Evoluzione, Karma e coscienza -

Manuela Pompas - Giornalista e scrittrice, ha pubblicato quindici libri sulle tematiche spirituali. Conduce corsi di sviluppo del potenziale psichico e di regressione nelle vite passate, sua ricerca cardine. Fondatrice dell'Associazione Karma Institute - Istituto di psicologia transpersonale per lo sviluppo della coscienza.



Coordina Zuleika Fusco

Counselor Relazionale, Responsabile per l'Abruzzo di Ancore (Associazione nazionale counselor relazionali), specialista in comunicazione olistica e risoluzione pacifica dei conflitti, formatrice, scrittrice, responsabile del Centro Avalon. Autrice di “Interpretazioni del sogno - Mito,divinazione, psicologia, dalle civiltà tradizionali a oggi”(Alberto Castelvecchi, 2004).



Domenica 23 ottobre 2005



Durante la giornata di domenica si terranno seminari nei quali gli interessati potranno mettere in pratica la teoria delle relazioni di sabato.



Ore 9.45 - Enrico Cheli

Suoni di guarigione e di armonia. Concerto interattivo di campane tibetane e mantra



Ore 11.30 - Francesco Crescentini

Dialogo con le cellule. La terapia Seqex, test esperienziale



Ore 15 - Manuela Pompas

Approfondimento sulle vite passate