Il teatro entra nell’officina meccanica con "Not-to-be"

Domenica 25 giugno, alle ore 22, come anteprima della rassegna

Di Concerto-suoni immagini di arte contemporanea il Teatro d'Argilla

di Bologna presenterà una performance dal titolo -NOT-TO-BE-

in un isolito luogo: un'officina meccanica, l'officina Taddeo e Ventura di via Breviglieri 6 a Pescara.

Alla performance parteciperà anche Gian Paolo Taddeo, titolare del luogo, coinvolto dalla figlia Carlotta Taddeo, attrice e protagonista della performance.

Carlotta incontra a Bologna Gian Luca Beccari e Andrea Bernabini

(www.andreabernabini.it, www.argilla.org), impegnati dal 1998 con

teatro d'argilla in una ricerca che coinvolga i media e il corpo,

e nasce l'idea di collaborare e di portare a Pescara questo intervento.





Prologo - la morte.

L'attrice passa dietro alle auto quasi senza essere vista con il velo bianco e l'abito da sposa.



Parte prima - L'illusione.

la sposa al centro del palcoscenico in abito bianco con in mano un mazzo di fiori e un litro di olio da auto



Parte seconda – la sposa partorisce un camion (un modellino) e si

bagna l'abito di nero (il sangue è olio da motori bruciato).

Un uomo inizia a saldare in un lato dell'officina



Parte terza – La disillusione.

La sposa riappare a ridosso di una macchina utensile sempre in abito da sposa sporco di olio ha un'espressione allucinata e persa



Parte quarta – la morte.

Un automezzo (meglio se un camion) si mette in moto e dalla marmitta esce del liquido rosso e denso.



Parte quinta – la rinascita.

Riappare l'attrice con in mano un mazzo di fiori stretto fra due piastre di ferro, di profilo, al centro del palcoscenico



Parte sesta - la morte.

La sua assenza, l'uomo continua a saldare in una posizione defilata.







20/06/2006 8.10