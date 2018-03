Pescara. Festa della Cgil dal 28 giugno al 2 luglio

Parte il 28 giugno la Festa della Cgil che si protrarrà fino al 2 Luglio. Cinque giorni di incontri, dibattiti, promossa dalla Camera del Lavoro di Pescara, per festeggiare i 60 anni della sua fondazione.Si parte venerdi con il dibattitto “Città vicine o... lontane? Vecchi e nuovi diritti di cittadinanza” a cui prenderanno parete Marino Roselli Presidente del Consiglio Regionale, Claudio Martini Presidente Regione Toscana Nicki Vendola Pres. Regione Puglia Ottaviano Del Turco Pres. Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso sindaco di Pescara Marco Lozzi Pres. Associazione Jonathan, Domenico Ronca Seg. Prov.CGIL Pescara.Tra gli altri incontri che si terranno nel corso della manifestazione “Precario Lavoro, precaria la vita”, presentazione del libro: “Il momento è atipico” di Marlisa Monaco, “PescarAfrica” Presentazione del Progetto: “La Pace nel Cuore dell'Africa”. Non mancheranno anche momenti folkloristici come “Tarantsumanza” Notte di Taranta, Pizzica, Balli Popolari e Suoni del Sud con: la cumpagnia dell'umbriache, spazi enogastronomici: “Dagli Appennini alle onde, I'Osteria abruzzese” “BirrArrosticini” - “DolcEnoteca”19/06/2006 9.14