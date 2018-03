"Due occhi per chi non vede" spettacolo di beneficenza

Spettacolo di beneficenza per finanziare l'attività della scuola cani guida.

Il LEO Club L'Aquila, in collaborazione con la Compagnia Teatrale "Il Gruppo dell'Aquila" diretta da Franco Villani, presenta "Cipollette, cocuzze e cici frischi", due atti di Rossana Crisi Villani.

La rappresentazione si terrà il giorno il 27 ottobre alle ore 21:15 presso il Teatro Sant'Agostino di L'Aquila.

Il ricavato della manifestazione verrà interamente devoluto in

beneficenza: servirà infatti a finanziare l'attività della Scuola Cani Guida promossa dai Lions (www.caniguidalions.it), centro di addestramento cani guida per ciechi.

«I Lions, e i Leo come loro programma giovanile», spiega Daniela Ronconi, presidente, «hanno infatti da sempre rivolto grande attenzione al problema della cecità, e per questo motivo si è pensato di creare una struttura che potesse in qualche maniera restituire ai non vedenti la possibilità di una vita autonoma e più serena grazie alla costante e fedele presenza di un amico a quattro zampe. Il centro di addestramento da anni ormai», conclude, «si occupa di addestrare cani guida e di donarli gratuitamente ai non vedenti cercando di limitare così, i disagi di una vita al buio».

Per informazioni e prenotazioni contattare è possibile visitare il sito www.leoclublaquila.it

20/10/2005 9.33