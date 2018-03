Atri in fiera domenica 18 giugno

Doveva svolgersi lo scorso 2 giugno, ma il cattivo tempo impedì ai numerosi espositori arrivati ad Atri di dar vita ad manifestazione attesa. “Atri in Fiera” ora ci riprova. Così l'appuntamento è per domenica 18 giugno – dalle 8 alle 20 – tra le strade e le piazze del centro storico. La manifestazione è organizzata dall'assessorato al commercio del Comune, dalla Confesercenti e dalla Confcommercio.

«Una prima esperienza», dichiara l'assessore al Commercio uscente, Carmine Consorti, «che speriamo possa perdurare nel tempo, considerando che in altre realtà l'esperimento sta funzionando. Un altro tassello per rivitalizzare la nostra cittadina».

All'iniziativa parteciperanno numerosi espositori provenienti da Abruzzo, Marche, Lazio, Umbria, Puglia e Campania. In effetti oltre ai commercianti locali e a quelli che solitamente partecipano al mercato settimanale, esporranno numerosi altri operatori del settore, i quali proporranno una serie variegata di articoli e curiosità.

Per altro saranno presenti anche alcuni artigiani, antiquari, collezionisti e una consistente rappresentanza che proporrà prodotti tipici abruzzesi, quali tartufi, miele, vini, formaggi, paste e dolciumi.





14/06/2006 10.00