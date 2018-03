Parte il 19 giugno il XXXIII Flaiano Film Festival. Il programma completo

Partirà il prossimo 19 giugno la XXXIII edizione del Flaiano Film Festival.

Una edizione che quest'anno dovrà fare i conti oltre che «con i soliti problemi» -riferimento velato alla carenza di spazi e di fondi che sembrano non bastare mai- anche con il “fattore mondiali”, e quest'anno potrebbe portare un calo di pubblico.

Ma le premesse sembrano buone per la consolidata manifestazione, soprattutto tra i giovani, grazie ad una promozione “a scatola chiusa” che ha permesso a circa 200 giovani di acquistare un abbonamento a prezzo quasi dimezzato per assistere alla proiezione di 100 film, promozione conclusa lo scorso 30 maggio.

Il debutto è fissato per le ore 20.45 nella sala 1 del Cinema Massimo di Pescara lunedì 19 giugno con una versione restaurata de “L'armata Brancaleone”, di Mario Monicelli (1966), pellicola rivitalizzata su iniziativa della Philip Morris Progetto Cinema.

Un inizio prestigioso poiché la pellicola offre sfumature e colori mai visti prima ed è alla sua seconda proiezione pubblica.

Come di consueto anche quest'anno saranno molti i film in concorso, tutti usciti nelle sale nel corso di quest'anno.

Tutti potranno essere votati come al solito dalla giuria popolare casuale costituita dai primi 200 spettatori che entreranno nella sala per le proiezioni.

I tre omaggi ai registi quest'anno andranno a Mario Camerini, di origini abruzzesi, che debuttò nel 1937 con “Il signor Max” dove un simpatico De Sica, giornalaio di modeste origini sogna una vita nell'alta società e si finge nobile pur di frequentarla. Tra gli altri suoi film saranno proiettati "Il cappello a tre punte" "Darò un milione" "Centomila dollari" ed “I promessi sposi” anche questa una rarità con proiezione in pellicola.

Il secondo regista omaggiato sarà Francois Truffeaut del quale saranno proiettati “L'uomo che amava le donne”, “La mia droga si chiama Julie”, “L'ultimo metrò”, “La sposa in nero”, “Baci rubati”.

Infine un ricordo di Luchino Visconti con la proiezione di una dimenticata pellicola “Vaghe stelle dell'Orsa” di sicuro non l'opera più ricordata del regista italiano.

I 100 film saranno proiettati nelle tre sale del cinema Massimo dal 19 al 30 giugno.

Le rassegne quest'anno riguarderanno il cinema messicano, il Noir del terzo millennio e la scrittura e immagine: una serie di titoli ispirati ad opere letterarie.

Gli abbonamenti saranno disponibili fra qualche giorno ed in vendita presso la biglietteria del cinema Massimo.

Il costo per la visione dell'intero programma della sala 1 costa 30 euro, per la sala 2: 20 euro, per la sala 3: 15 euro.

Abbonamento completo 35 euro mentre l'ingresso giornaliero per la singola sala sarà di 5 euro.

La serata finale è prevista per il 2 luglio.



IL PROGRAMMA COMPLETO



FLAIANO FILM FESTIVAL



19-30 giugno 2006



CINEMA MASSIMO PESCARA - SALE 1-2-3





SALA 1



- Lunedì 19 giugno



ore 20.45 L'armata Brancaleone, Mario Monicelli



in versione restaurata dalla Philip Morris Progetto Cinema





- Martedì 20 giugno



ore 18.45 Il cane giallo della Mongolia, Byambasuren Davaa



ore 20.45 La terra, Sergio Rubini



ore 22.45 Il cane giallo della Mongolia, Byambasuren Davaa





- Mercoledì 21 giugno



ore 18.45 Viaggio alla Mecca, Ismael Ferroukhi



ore 20.45 Anche libero va bene, Kim Rossi Stuart



ore 22.45 Viaggio alla Mecca, Ismael Ferroukhi



- Giovedì 22 giugno



ore 18.00 I re e la regina, Arnaud Desolechin



ore 20.45 La guerra di Mario, Mario Capuano



ore 22.45 I re e la regina, Arnaud Desolechin



- Venerdì 23 giugno



ore 18.45 Whisky, Juan Pablo Rebella-Pablo Stoll



ore 20.45 Notte prima degli esami, Fausto Brizzi



ore 22.45 Whisky, Juan Pablo Rebella-Pablo Stoll



- Sabato 24 giugno



ore 18.45 Le mele di Adamo, Anders Thomas Jensen



ore 20.45 Il regista di matrimoni, Marco Bellocchio



ore 22.45 Sesso e filosofia, Mohsen Makhmalbaf



- Domenica 25 giugno



ore 18.30 Free Zone, Amos Gitai



ore 20.45 La vita segreta delle parole, Isabel Coixet



ore 22.45 Free Zone, Amos Gitai



- Lunedì 26 giugno



ore 19.00 Il grande silenzio, Philip Groning



ore 22.00 Volver, Pedro Almodóvar



- Martedì 27 giugno



ore 18.30 False verità, Atom Egoyan



ore 20.30 Cacciatore di teste, Costantin Costa-Gavras



ore 22.45 False verità, Atom Egoyan



- Mercoledì 28 giugno



ore 18.30 In ascolto-The Listening, Giacomo Martelli,



ore 20.30 The Constant Gardener, Fernando Meirelles



ore 22.45 In ascolto-The Listening, Giacomo Martelli



- Giovedì 29 giugno



ore 18.30 Due volte lei, Dominik Moll



ore 20.45 Una cosa chiamata felicità, Bohdan Slama



ore 22.45 Due volte lei, Dominik Moll



- Venerdì 30 giugno



ore 18.45 Lady Henderson presenta, Stephen Frears



ore 20.45 Persona non grata, Krzysztof Zanussi



ore 22.45 Incontri d'amore, Arnaud Larrien, J. Marie Larrien





SALA 2







- Martedì 20 giugno



ore 18.45 Vaghe stelle dell'Orsa, Luchino Visconti



ore 20.45 Factotum, Bent Hamer



ore 22.45 La mia droga si chiama Julie, François Truffaut,



- Mercoledì 21 giugno



ore 18.00 Orgoglio e pregiudizio, Joe Wright



ore 20.15 The Producers, Susan Stroman



ore 22.45 L'uomo che amava le donne, François Truffaut



- Giovedì 22 giugno



ore 19.30 Munich, Steven Spielberg



ore 22.45 La signora della porta accanto, François Truffaut



- Venerdì 23 giugno



ore 18.30 Syriana, Stephen Gaghan



ore 20.45 Le particelle elementari, Oskar Roehler



ore 22.45 L'amore fugge, François Truffaut



- Sabato 24 giugno



ore 18.30 U-Carmen eKhayelitsha, Mark Dornford



ore 20.45 Ogni cosa è illuminata, Liev Schreiber



ore 22.45 L'ultimo metrò, François Truffaut



- Domenica 25 giugno



ore 18.45 Chiedi alla polvere, Robert Towne



ore 20.45 The Door in the Floor, Tod Williams



ore 22.45 La sposa in nero, François Truffaut



- Lunedì 26 giugno



ore 18.30 North Country-Storia di Josey, Niki Caro



ore 20.45 Arrivederci amore ciao, Michele Soavi



ore 22.45 Antoine et Colette, episodio di "L'amore a vent'anni"



Baci rubati, François Truffaut



- Martedì 27 giugno



ore 18.45 Il suo nome è Tsotsi, Gavin Mood



ore 20.45 I guardiani della notte, Timur Bekmambetov



ore 22.45 Jules et Jim, François Truffaut



- Mercoledì 28 giugno



ore 18.45 Romanzo criminale, Michele Placido



ore 21.30 Oliver Twist, Roman Polanski



- Giovedì 29 giugno



ore 18.00 Senza destino, Lajos Koltai



ore 20.30 I segreti di Brokeback Mountain, Ang Lee



ore 22.45 film di premiato



- Venerdì 30 giugno



ore 18.45 Truman Capote, Bennett Miller



ore 20.45 Il vento del perdono, Lasse Hallstrom



ore 22.45 FILM DI PREMIATO







SALA 3







- Martedì 20 giugno



ore 18.45 Gli uomini che mascalzoni, Mario Camerini



ore 20.45 L'uomo che non c'era, Joel Coen



ore 22.45 La montagna sacra, Alejandro Jodorowsky



- Mercoledì 21 giugno



ore 18.45 Il cappello a tre punte, Mario Camerini



ore 20.45 Lady Vendetta, Chan-wook Park



ore 22.45 La mujer de Benjamin, Carlos Carrera



- Giovedì 22 giugno



ore 18.45 Darò un milione, Mario Camerini



ore 20.45 Quo Vadis, Baby?, Gabriele Salvatores



ore 22.45 Así es la vida, Arturo Ripstein



- Venerdì 23 giugno



ore 18.45 Centomila dollari, Mario Camerini



ore 20.45 Piano 17, Manetti Bros.



ore 22.45 Amores Perros, Alejandro Gonzalez Inarritu



- Sabato 24 giugno



ore 18.45 I Promessi sposi, Mario Camerini



ore 20.45 La cura del gorilla, Carlo A. Sigon



ore 22.45 Y tu mama tambien, Alfonso Cuaron



- Domenica 25 giugno



ore 18.45 Una storia d'amore, Mario Camerini



ore 20.45 Collateral, Michael Mann



ore 22.45 Il crimine di padre Amaro, Carlos Carrera-



- Lunedì 26 giugno



ore 18.45 Due mogli sono troppe, Mario Camerini



ore 20.45 Tutti i battiti del mio cuore, Jacques Audiard



ore 22.45 Japòn, Carlos Reygadas



- Martedì 27 giugno



ore 18.45 Moglie per una notte, Mario Camerini



ore 20.45 A History of Violence, David Cronenberg



ore 22.45 21 grammi, Alejandro Gonzalez Inarritu



- Mercoledì 28 giugno



ore 18.45 Ulisse, Mario Camerini



ore 20.45 A Bittersweet Life, Kim Jee-woon



ore 22.45 Nicotina, la vita senza filtro, Hugo Rodriguez



- Giovedì 29 giugno



ore 18.30 film di premiato



ore 20.30 Prova a incastrarmi, Sidney Lumet



ore 22.45 Battaglia nel cielo, Carlos Reygadas



- Venerdì 30 giugno



ore 18.45 film di premiato



ore 20.45 Sin City, Frank Miller-Robert Rodriguez



ore 22.45 Le tre sepolture, Tommy Lee Jones









ASSOCIAZIONE FLAIANO



Piazza Alessandrini, 34 - Pescara (tel. 085 4517898)



www.premiflaiano.it











CINEMA TEATRO MASSIMO



Via Caduta del Forte - Pescara (tel. 085 4212225)