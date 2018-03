Sabato a Chieti la terza edizione di "Grande sfilata Moda & Capelli"

L'Associazione Culturale “Abruzzo Arte e Moda” ha organizzato per il 10 Giugno la terza edizione della "Grande sfilata Moda & Capelli".

Dopo l'esperienza delle due passate edizioni, che hanno visto un buon riscontro di pubblico (3000 persone nell'ultimo appuntamento), per quest'anno è stata allestita una manifestazione di più ampio respiro.

«Alle consuete sfilate», spiega la presidente Anna Peca, «si è aggiunto, grazie all'Associazione Culturale “In Costume” di Chieti, brevi passerelle di abiti ed acconciature d'epoca che ripercorrano la storia del costume dal Medioevo ai giorni nostri».

La manifestazione avrà luogo presso la "Villa Comunale" di Chieti alle ore 21,00 (in caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nel palazzetto dello sport “Palatricalle”) e sarà presentata da Gigi Sabani.

«Scopo della nostra Associazione», continua Peca, «è quello di valorizzare l'enorme patrimonio artistico ed ambientale della Regione Abruzzo “utilizzando” quanto di bello la ns Regione ha da offrirci come scenario per spettacoli o, come in questo caso, per una sfilata di moda, avvicinando così il grande pubblico. In quest'ottica abbiamo coinvolto tutti gli Enti (Comune di Chieti), le Associazioni (A.C. In costume; Associazione Maggio Teatino), le attività commerciali e le persone che in modo più o meno diretto siano coinvolte alla valorizzazione della nostra Regione».

Tutte le modelle che sfileranno e gli artisti che si alterneranno sul palco sono Abruzzesi o di origine Abruzzese e daranno gratuitamente il loro contributo per la riuscita della manifestazione che prevede l'ingresso libero.

06/06/2006 9.12