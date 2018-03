Teramo. Parte la IV edizione " Comici sotto un ponte"

Al via la IV edizione del Laboratorio di cabaret Comici sotto un ponte che sarà presentata dall'ideatore Marko Ferrari e dagli autori Marco De Federicis e Riccardo Del Palazzo, alla presenza del presidente della Provincia di Teramo, Ernino D'Agostino e dell'assessore provinciale alla cultura, Rosanna Di Liberatore.

La Provincia di Teramo, infatti, insieme al Comune di Teramo, alla Regione Abruzzo e al Consorzio BIM, e altri imprenditori abruzzesi ha sostenuto la sfida di

Comici sotto un ponte, confermandone il ruolo di fucina di talenti comici, anticamera dei più prestigiosi appuntamenti di cabaret del panorama nazionale.



Tra i nati sul palco di Comici sotto un ponte ci sono:



Marko Ferrari,(ideatore del laboratorio) approdato al Comedy Lab su Mtv;

Fulvio Fuina, (esordiente II,III edizione) protagonista Ottovolante di Radio2 e con

Piero e Cristian (II edizione) nella trasmissione Tintoria in onda su Rai3;

I Mammuth di Torino, (III edizione) mattatori di Zelig Circus,

Paola Campos, (II, III edizione) alias la Tottina di Colorado Cafè live.



Il laboratorio di cabaret Comici sotto un ponte ripartirà mercoledì 8 giugno 2006,

presso Ultraviolet, via De Gasperi, Teramo, ore 22.30 con ingresso libero. Le quattro serate di Comici sotto un ponte, in programma 8, 14, 21, 28 giugno, saranno condotte da Franz Morese, autore di Ottovolante e Tintoria.

Alla IV edizione di Comici sotto un ponte, si affiancherà il già fortunato Laboratorio Catodico, nove trasmissioni televisive, realizzate nella III edizione, in onda dal 2 giugno 2006, sull'emittente TvSei, ogni venerdì, alle ore 21.30.



04/06/2006 18.20