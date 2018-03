Estate a Caramanico, quattro mesi di appuntamenti da giugno a settembre

Quattro mesi di eventi per l'estate di Caramanico Terme. Il programma messo a punto dal Comune inizierà il 6 giugno e terminerà il 29 settembre. E nei 91 appuntamenti previsti dal calendario, tutti gratuiti e prevalentemente serali, si spazia dalla musica jazz alle gare di freccette passando per il cinema all'aperto e la degustazione dei prodotti tipici, ma anche il cabaret e le mostre di quadri e fotografie. «Si tratta di una stagione turistica allargata il più possibile», come ha spiegato il sindaco Mario Mazzocca questa mattina in Provincia, e «pensata per i ragazzi come per gli anziani e le famiglie con bambini» ha sottolineato l'assessore al Turismo Antonio De Vita. Il dettaglio di tutti gli eventi, che trovate in allegato, tra qualche giorno sarà anche sul sito www.comunecaramanicoterme.it.





PROGRAMA



giugno



6 MARTEDI': “Ballando in piazza” - piazza V. Emanuele ore 21.30

7 MERCOLEDI': “Cinema sotto le stelle” - piazza V. Emanuele ore 21.30

10 SABATO: “Gustarte”, degustazione di prodotti tipici - centro storico ore 17.30

“Ballando in piazza” - piazza Vittorio Emanuele ore 21.30

13 MARTEDI': “Ballando in piazza” - piazza V. Emanuele ore 21.30

14 MERCOLEDI': “Cinema sotto le stelle” - piazza Vittorio Emanuele ore 21.30

15 GIOVEDI': Saggio musicale e coro folkloristico “Vox Maye” - piazza V. Emanuele ore 21.30

16 VENERDI': “Ballando in piazza” - piazza V. Emanuele ore 21.30

19 LUNEDI': Serata di benvenuto e presentazione del territorio

con Majambiente ed i ragazzi di Caramanico Village - piazza V. Emanuele ore 21.30

20 MARTEDI': Serata musicale “Baci di Romagna”- P.zza V. Emanuele ore 21.30

21 MERCOLEDI': “Cinema sotto le stelle” - piazza V. Emanuele ore 21.30

23 VENERDI': Accademia Musicale Marino da Caramanico “Mozart Anniversary”

Auditorium S. Domenico ore 21.30

24 SABATO: Serata di animazione con “Caramanico Village” - piazza Vittorio Emanuele ore 21.30

27 MARTEDI': “Sapori, artigianato, curiosità nel borgo antico ritrovato” - Vie del centro ore 21.30

28 MERCOLEDI': ”Cinema sotto le stelle” - piazza V. Emanuele ore 21.30

30 VENERDI': Accademia Musicale Marino da Caramanico, “Ouverture & Rhapsody”

Auditorium S. Domenico ore 21.30





luglio



1° SABATO: Serata di animazione con “Caramanico Village” - piazza V. Emanuele ore 21.30

3 LUNEDI': Serata di benvenuto e presentazione del territorio

con Majambiente ed i ragazzi di Caramanico Village - piazza V. Emanuele ore 21.30

5 MERCOLEDI': Manifestazione nazionale pugilistica - c/o Ristorante Collina del Cavaliere

6 GIOVEDI': Serata musicale “Massimo Di Francesco”- piazza V. Emanuele ore 21.30

7 VENERDI': Serata di animazione con “Caramanico Village” - piazza V. Emanuele ore 21.30

8 SABATO: Academia Musicale Marino da Caramanico, “Tra Africa ed Europa”

Auditorium S. Domenico ore 21.30

10 LUNEDI': Mostra fotografica “Mario Iannucci” con concorso fotografico

11 MARTEDI': “Sapori, artigianato e curiosità nel borgo antico ritrovato” - Vie del centro ore 21.30

12 MERCOLEDI': ”Cinema sotto le stelle” - piazza V. Emanuele ore 21.30

13 GIOVEDI': Serata musicale “Gabri Band”- piazza V. Emanuele ore 21.30

14 VENERDI': Academia Musicale Marino da Caramanico, “Napoli Recital”

Auditorium S. Domenico ore 21.30

15 SABATO: Serata di animazione con “Caramanico Village” - piazza V. Emanuele ore 21.30

17 LUNEDI': Serata di benvenuto e presentazione del territorio

con Majambiente ed i ragazzi di Caramanico Village - piazza V. Emanuele ore 21.30

18 MARTEDI': Academia Musicale Marino da Caramanico, “Musica dalla Boemia”

Auditorium S. Domenico ore 21.30

19 MERCOLEDI': ”Cinema sotto le stelle” - piazza V. Emanuele ore 21.30

20 GIOVEDI': Serata musicale “Bailando”- piazza V. Emanuele ore 21.30

21 VENERDI': Academia Musicale Marino da Caramanico, “Mozart e il suo Epistolario”

Auditorium S. Domenico ore 21.30

22 SABATO: “Borghi in Musica” - Vie del centro ore 21.30

24 LUNEDI': Serata di animazione con “Caramanico Village” - piazza V. Emanuele ore 21.30

25 MARTEDI': “Sapori, artigianato e curiosità nel borgo antico ritrovato” - Vie del centro ore 21.30

26 MERCOLEDI': ”Cinema sotto le stelle” - piazza V. Emanuele ore 21.30

27 GIOVEDI': Academia Musicale Marino da Caramanico, “Classicismo ed oltre”

Auditorium S. Domenico ore 21.30

28 VENERDI': Serata musicale “Notti Magiche”- piazza V. Emanuele ore 21.30

29 SABATO: Giornata-Evento sugli antichi strumenti musicali caramanichesi,

“Il Calascione e il Tamburello”

Degustazione di prodotti tipici con Majambiente - alla Casa D'Antino ore 17.30

31 LUNEDI': Academia Musicale Marino da Caramanico, “Le Rime del Mare”

piazza Vittorio Emanuele ore 21.30





agosto



1° MARTEDI': “I Favoni”, accensione dei tradizionali fuochi in onore della Madonna Assunta

con musica tradizionale itinerante e sagra del dolce tipico di Caramanico

Sagrato Chiesa S. Maria Maggiore ore 21.00

2 MERCOLEDI': “Borghi Incantati”, artisti di strada - Vie del centro ore 17.00

“Arte al femminile”, artiste in mostra

3 GIOVEDI': Serata di benvenuto e presentazione del territorio

con Majambiente ed i ragazzi di Caramanico Village - piazza V. Emanuele ore 21.30

4 VENERDI': Academia Musicale Marino da Caramanico, “Nel paese del sole”

Auditorium S. Domenico ore 21.30

4/5/6 da VENERDI' a DOMENICA: “Festa de l'Unità” - piazzale Vallocchia dalle ore 18.00

“Acanto” in concerto

7 LUNEDI': Serata di cabaret con “Vincenzo Olivieri” - piazza V. Emanuele ore 21.30

8 MARTEDI': Serata di benvenuto e presentazione del territorio

con Majambiente ed i ragazzi di Caramanico Village - piazza V. Emanuele ore 21.30

9 MERCOLEDI': “Mercatino dell'antiquariato”

“Antonello Persico e gli Arbor” omaggio a De Andrè - piazza V. Emanuele, 21.30

10 GIOVEDI': Academia Musicale Marino da Caramanico, “Alla ricerca del ballo perduto”

piazza V. Emanuele ore 21.30

11 VENERDI‘': 1° Mostra di estemporanea di pittura

“Sapori, artigianato e curiosità nel borgo antico ritrovato” - Vie del centro ore 21.30

“Borghi in Musica” - vie del centro ore 21.30

12/13 SABATO e DOMENICA: “Festa Religiosa e Civile” - Frazione Scagnano

12 SABATO: Academia Musicale Marino da Caramanico, “Il misterioso fascino della musica andalusa” - piazza V. Emanuele ore 21.30

12 DOMENICA: Serata di animazione con “Caramanico Village” - piazza V. Emanuele ore 21.30

14/15/16 da LUNEDI' a MERCOLEDI': “Festività dell'Assunta”, festa religiosa e civile - Centro

14 LUNEDI': Sfilata dei “Palmentieri” - Vie del centro ore 17.30

16 MERCOLEDI': Serata musicale “Tribù Solare”- piazza V. Emanuele ore 21.30

17 GIOVEDI': Finale regionale di “Miss Italia”- piazza V. Emanuele ore 21.30

18/19/20 da VENERDI' a DOMENICA: “Caramanico in Jazz”a cura de l‘Accademia Musicale Marino da Caramanico - piazza V. Emanuele ore 21.30

21 LUNEDI': Serata di benvenuto e presentazione del territorio

con Majambiente ed i ragazzi di Caramanico Village - piazza V. Emanuele ore 21.30

22 MARTEDI': “Sapori, artigianato, curiosità nel borgo antico ritrovato” - Vie del centro ore 21.30

23 MERCOLEDI': ”Cinema sotto le stelle” - piazza V. Emanuele ore 21.30

24 GIOVEDI': “Borghi in Musica” - Vie del centro ore 21.30

25 VENERDI': Accademia Musicale Marino da Caramanico, “West Coast, Folk e Country”

piazza V. Emanuele ore 21.30

26 SABATO: Serata di animazione con “Caramanico Village” - piazza V. Emanuele ore 21.30

28 LUNEDI': Serata di benvenuto e presentazione del territorio

con Majambiente ed i ragazzi di Caramanico Village - piazza V. Emanuele ore 21.30

29 MARTEDI': Accademia Musicale Marino da Caramanico, “Da Beethoven a Debussy

passando per Brams” - Auditorium S. Domenico ore 21.30

30 MERCOLEDI': Serata di animazione con “Caramanico Village” - piazza V. Emanuele ore 21.30

31 GIOVEDI': Accademia Musicale Marino da Caramanico, “Ascolta... è voce di donna”, Auditorium S. Domenico





settembre



1° MERCOLEDI': ”Cinema sotto le stelle” - piazza V. Emanuele ore 21.30

2/3 SABATO e DOMENICA: 1° Trofeo “Caramanico Dart”, freccette - Piazza Vallocchia ore 21.30

4 LUNEDI': Accademia Musicale Marino da Caramanico, “Around World”

piazza V. Emanuele ore 21.30

5 MARTEDI': Serata di benvenuto e presentazione del territorio

con Majambiente ed i ragazzi di Caramanico Village - piazza V. Emanuele ore 21.30

6 MERCOLEDI': “Sapori, artigianato e curiosità nel borgo antico ritrovato” - Centro ore 21.30

7 GIOVEDI': Serata musicale “Fantasy Show”- piazza V. Emanuele ore 21.30

8 VENERDI': Accademia Musicale Marino da Caramanico, “Un romantico virtuoso”

Auditorium S. Domenico ore 21.30

9 SABATO: Degustazione di prodotti tipici con Majambiente - c/o Casa D'Antino ore 17.30

11 LUNEDI': Accademia Musicale Marino da Caramanico, “Dall'opera alla musica strumentale”

Auditorium S. Domenico ore 21.30

13 MERCOLEDI': ”Cinema sotto le stelle” - piazza V. Emanuele ore 21.30

19 MARTEDI': “Ballando in piazza” - piazza V. Emanuele ore 21.30

20 MERCOLEDI': ”Cinema sotto le stelle” - piazza V. Emanuele ore 21.30

22 VENERDI': “Ballando in piazza” - piazza V. Emanuele ore 21.30

26 MARTEDI': “Ballando in piazza” - piazza V. Emanuele ore 21.30

29 VENERDI': “Ballando in piazza” - piazza V. Emanuele ore 21.30.

05/06/2006 8.50