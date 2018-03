Ciak si gira: Ornella Muti a Giulianova

Le riprese della fiction “Domani è una altro giorno” è un lavoro prodotto dalla RAI che vede tra gli interpreti anche la notissima attrice internazionale, Ornella Muti.

Oltre alla nota attrice ci saranno anche: il ballerino albanese Kladi Kadiu, protagonista di varie trasmissioni Mediaset e la cantante lirica Katia Ricciarelli, reduce dal reality La Fattoria.

Una storia incentrata sull'amore tra la protagonista Emma (interpretata da Ornella Muti), una splendida cinquantenne con alle spalle una vita piena di delusioni e il giovane extracomunitario, interpretato proprio dal ballerino albanese Kladi Kadiu. Le scene della fiction, sono state girate a Giulianova, poi a Roseto degli Abruzzi e ad Atri.

La fiction, è una produzione privata per conto dell'ammiraglia della RAI (1 canale).

Un giorno, il Direttore della Seven Hills Producion, Roberto Di Coste, tra l'altro è stato il produttore del film “Il Grande Torino”, ha contattato proprio gli amministratori giuliesi per ambientare il film a Giulianova.

Infatti, Roberto Di Coste, era in vacanza a Giulianova ed ha detto di essere rimasto colpito dalle bellezze paesaggistiche proprio di Giulianova.

Il primo ostacolo per la Città di Giulianova è stato quello delle autorizzazioni, che in questo caso si devono rilasciare per far fare le riprese. Quindi, con un lavoro di sinergie tra le città di Giulianova, Roseto Degli Abruzzi, Atri e la Provincia di Teramo, è stato messo su l'apparato di supporto burocratico, proprio per adempiere e sostenere l'evento mediatico.

Negli ultimi mesi la Città della Pieve, in Umbria, la fiction “Carabinieri” di Mediaset sta portato curiosi e semplici turisti per ammirare proprio quei posti, forse anche a Giulianova, dopo aver visto la fiction qualche turista deciderà di recarsi in Abruzzo.

In televisione la Muti e gli altri li vedremo tra il prossimo autunno 2006 e la primavera del 2007.



W.D.B 25/05/2006 8.40