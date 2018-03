Videogame: ora anche la Bibbia conquista la Playstation

Dall'arca di Noe' alle terrificanti piaghe d'Egitto, dalle corse attraverso il Mar Rosso alla sfida tra Davide e Golia. La Bibbia diventa un videogioco per grandi e bambini, va alla conquista della PlayStation con un videogame supertecnologico che in America e' gia' diventato un caso. E se si sbaglia si viene colpiti dall'Ira di Dio. The Bible Game - Il gioco della Bibbia, che verra' distribuito in Italia e in tutta Europa dalle prossime settimane da Halifax (gruppo Digital Bros), che ha svolto un'accuratissima traduzione, e' un originalissimo videogame in cui si fondono un'anima trivial-quiz con oltre 1500 domande e una serie di minigiochi per condividere e imparare le basi della religione in maniera divertente; il tutto con l'aiuto di una semplice PlayStation 2. Insomma - per assurdo - le lezioni di catechismo del futuro potrebbero avere un alleato impensabile. In America, dove il videogame e' uscito in occasione delle ultime festivita' natalizie, ne sono gia' state vendute diverse centinaia di migliaia di copie, tanto che The Bible Game e' divenuto un fenomeno mediatico con recensioni anche della CNN e di USA Today. Il videogame mette in scena, in una forma "cartoonesca" e con un'impostazione decisamente familiare, tutta la profondita' del libro piu' famoso di tutti i tempi. Grazie ad un percorso di oltre 1.500 domande sull'Antico Testamento, ogni bambino e ogni genitore possono trasformarsi in "esperti" di religione. Per diventare un vero e proprio campione in materia biblica si comincia partecipando a un vero e proprio show televisivo in cui vince solamente il giocatore che totalizza il punteggio piu' alto. Il guaio e' che se non si e' abbastanza abili si verra' colpiti...dall'Ira di Dio, l'evento che porta all'esclusione dalla partita; se invece si e' particolarmente fortunati, si trovera' il Comandamento, che dara' la possibilita' di ricevere punti dagli altri concorrenti. Le domande? A volte si tratta di veri e propri enigmi che potrebbero mettere a dura prova il biblista piu' esperto: quanti anni visse Adamo? Chi profetizzo' che Gesu' sarebbe stato venduto per 30 denari? Quanto tempo Giona visse nel ventre della Balena? E via di questo passo. Ma oltre al quiz, il punto forte del videogame sono i 12 minigiochi in modalita' multi-giocatore (si puo' giocare sino a quattro persone contemporaneamente). Tra questi, una corsa all'ultimo respiro per aiutare Noe' a trovare coppie di animali da portare sull'Arca; una gara a lanciare piu' pietre possibili ed abbattere la leggendaria Torre di Babele; aiutare Giona ad avanzare nella balena verso la salvezza. E ancora, fuggire dagli sgherri del Faraone attraverso il Mar Rosso prima che le acque si chiudano o colpire le sagome dei filistei in un divertente tiro al bersaglio, e tanto altro ancora. (AGI)23/05/2006 12.30