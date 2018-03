Ad Orsogna l'anteprima del tour estivo di Drupi

ORSOGNA. Domenica 21 maggio, alle ore 21, concerto a ingresso libero in piazza Mazzini. Il cantante sarà accompagnato da un gruppo di musicisti abruzzesi

Sarà un gruppo di musicisti abruzzesi - originari di Castelfrentano, Ortona, Lanciano, Frisa, Santa Maria Imbaro e dintorni - ad accompagnare la voce unica, decisamente "nera" di Drupi nell'anteprima del suo tour estivo, che partirà, domani, domenica prossima, 21 maggio, da Orsogna (Chieti).

Alle ore 21 in piazza Mazzini l'interprete di successi come "Vado via", "Sereno è", "Soli", fino all'ultimo album "Buone notizie", regalerà... un sorriso e tanta buona musica in un concerto a ingresso libero nel centro del paese.

Prima dell'avvio ufficiale del tour, che avverrà due giorni dopo a Caserta, Drupi e il suo gruppo hanno scelto Orsogna per la prima uscita del concerto che porteranno in tutta Italia durante la stagione estiva, grazie a un accordo con l'amministrazione comunale di Orsogna, guidata dal sindaco Alessandro D'Alessandro. Il Comune ha, infatti, messo a disposizione il Teatro "Camillo De Nardis" per le prove del cantante e dei musicisti. Dal 7 maggio scorso, infatti, la band di Drupi sta provando a Orsogna, scelta anche per l'ottima acustica del teatro comunale.

«E' una collaborazione che abbiamo subito accettato - ha sottolineato il sindaco D'Alessandro - e che porterà nella nostra cittadina un grande cantante, amato da tutte le generazioni, accompagnato da una band di giovani di grande talento. Invitiamo tutti gli abruzzesi che amano la musica di qualità ad approfittare di questa opportunità per quella che si annuncia come una grande festa».



