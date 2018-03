Emeis in scena al Teatro Vittoria di Ortona con "Il Re Leone"

Domenica 21 maggio alle 18.30, l'associazione culturale Emeis di Lanciano porta in scena lo spettacolo per bambini "Il Re Leone" al Teatro Comunale Vittoria di Ortona.

I ragazzi Emeis saranno presenti già dalle 17.30 nella piazza antistante il Teatro per intrattenere i bimbi con trucchi, sculture di palloncini gratis per tutti e baby dance.

Sul palco si avvicenderanno 25 giovani attori che nel piccolo musical danzeranno, canteranno e reciteranno la storia del leoncino Simba.

Il costo del biglietto, per adulti e bambini, è di 5,00 euro.

L'associazione Emeis si è già esibita ad Ortona in altre occasioni: al Teatro Vittoria lo scorso 11 marzo con lo spettacolo “La bisbetica domata” e al Teatro Sant'Anna il 3 settembre scorso con “Il Gobbo di Notre Dame” in occasione di una serata di beneficenza dell'Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali).

L'associazione Emeis si costituisce nel 1997 in seguito all'esperienza maturata nelle prime due edizioni di Fierabilandia, la fiera nazionale organizzata dal Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano e dedicata al mondo dell'infanzia. Consolida la sua esperienza nel settore dei bambini portando avanti le successive sette edizioni della Fiera all'interno del Palafiabe, dove ha lanciato quelli che sono diventati i suoi spettacoli più conosciuti e apprezzati: Mary Poppins, il Gobbo di Notre Dame, Tarzan e Il Libro della Giungla.

Lo spettacolo de “Il Re Leone” è stato rappresentato per la prima volta nell'ambito della seconda edizione della manifestazione "Aspettando la befana", al Teatro Fenaroli di Lanciano il 4 e il 5 gennaio scorsi e replicato il 1° aprile in un doppio spettacolo pomeridiano riscontrando un grande successo di pubblico in tutte le recite.

