Architettura, ad Arnaldo Laterza il concorso Metra

PESCARA. La giuria presieduta da Gillo Dorfles premia il restauro di Palazzo Mezzopreti

Prestigioso riconoscimento internazionale per l'architetto pescarese Arnaldo Laterza. Arriva da Brescia, sede della quattordicesima edizione del concorso che porta il nome della Metra, la multinazionale specializzata nella produzione di infissi innovativi.

La giuria dell'edizione 2006 del Concorso “Metra sistema d'autore”, presieduta da un nume tutelare della critica d'arte internazionale, come Gillo Dorfles, ha riconosciuto all'architetto pescarese (insieme a lui un attestato è andato anche alla ditta di serramenti “Metalcostruzioni Renzetti”) il ruolo decisivo avuto nel restauro del prestigioso palazzo Mezzopreti, sede del Conservatorio musicale Luisa d'Annunzio. L'edificio, va ricordato, è stato riaperto dall'amministrazione provinciale guidata da Giuseppe De Dominicis nell'estate del 2005, al termine di una lunga e complessa operazione di recupero che ha visto proprio l'architetto Laterza vestire i panni del protagonista.

La consegna del premio all'architetto pescarese (che in passato ha curato altri prestigiosi restauri di manufatti cittadini, come la sede dell'Istituto tecnico “Tito Acerbo”) avverrà il prossimo 9 giugno nel corso di una cerimonia in programma a Iseo, in provincia di Brescia: inoltre, recensioni sul pregevole lavoro saranno inoltre pubblicate, nelle prossime settimane, sulle riviste specializzate Casabella e Progetto Colore.

Della giuria del premio hanno fatto parte Ugo Avvanzini (Uncsaal), Adriana Baglioni (Politecnico Milano), Bruno Bertoli (presidente Metra), Ennio Braicovich (Reed Business Information spa), Mario Conserva (Edimet), Sergio Croce (Politecnico Milano), Maria Giuseppina Gimma (Aniasper), Pierluigi Magnani (preside della facoltà di Ingegneria alla Statale di Brescia), Cesare Muccio (Asubuild), Gabriella Peretti (Politecnico Torino), Silvio Pozzoli (Qualital).

18/05/2006 12.42