Misticismo e spiritualità: convegno a L’Aquila

L'A.M.O.R.C., l'Antico e Mistico Ordine della Rosa-Croce, movimento filosofico e tradizionale mondiale, senza scopi di lucro, non religioso,apolitico e aperto a tutti, terrà venerdi prossimo una conferenza seguita da forum sul tema: ”Conosci te stesso”.

«Il misticismo, nel senso più nobile del termine, può essere definito come un'arte di vivere, un modo di essere che riguarda il cuore quanto lo spirito. Il vero mistico si consacra allo studio delle leggi dell'universo e della natura, ma si dedica anche alla contemplazione della Bellezza Increata. Il desiderio di

comprendere ed il senso del meraviglioso lo caratterizzano perfettamente».

VENERDI' 19 MAGGIO 2006 ore 20,00

HOTEL DUCA DEGLI ABRUZZI – Via le Giovanni XXIII, 10

L'AQUILA. L'ingresso è libero.



