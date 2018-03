La presentazione del famoso libro di Giussani "il rischio educativo"

L’AQUILA. Mercoledì la presentazione della nuova edizione Rizzoli del testo di don Luigi Giussani. Appuntamento alle 18.30 presso la Cattedra Bernardiniana

È uno dei testi che sin dalla prima edizione degli anni Settanta ha segnato in maniera decisiva tantissimi adulti e giovani, insegnanti e genitori, politici e docenti universitari, giornalisti e intellettuali.

Oggi come allora “Il rischio educativo” di don Luigi Giussani continua a “sfidare” con passione e intelligenza un modo riduttivo e poco efficace di intendere quella grande impresa umana che prende il nome di educazione.

La nuova edizione Rizzoli del volume verrà presentata mercoledì 17 maggio alle 18.30, presso la Cattedra Barnardiniana in via Vittorio Veneto 5 a L'Aquila. All'incontro, organizzato dall'Associazione Culturale L'Umana Avventura, interverranno il professor Marco Antonio D'Arcangeli, docente associato di Pedagogia generale e sociale presso la facoltà di Scienze della formazione dell'Università dell'Aquila, il professor Giorgio Tentarelli, insegnante di Storia e Filosofia presso il Liceo classico “D. Cotugno” dell'Aquila, e la professoressa Mariella Carlotti, insegnante di Lettere nelle scuole superiori di Prato.

«Si tratta di tre ospiti autorevoli – dicono gli organizzatori dell'incontro -, che racconteranno la loro esperienza a partire dal presupposto fondamentale su cui si basa tutto “Il rischio educativo”: l'educazione non è una questione solo per gli addetti ai lavori ma riguarda davvero tutti. L'incontro di mercoledì, quindi, sarà l'occasione per addentrarsi in questo tema decisivo a partire da esperienze concrete, possibili, praticate e vive».

