Teatro Marrucino: gli ultimi appuntamenti di prosa "Nuove scritture"

Si conclude a maggio la stagione di Prosa Nuove Scritture del Teatro Marrucino di Chieti con un progetto dedicato al Living Theatre di New York, uno dei gruppi che hanno maggiormente influenzato la storia del teatro del XX secolo. Il progetto prevede, oltre alla presentazione di uno spettacolo con Judith Malina, incontri, proiezioni video e un seminario condotto dalla stessa Malina con Hanon Reznikov che si concluderà con una dimostrazione in un luogo pubblico della città. Questo in dettaglio il calendario del progetto:

Venerdì 19 maggio, in esclusiva per l'Abruzzo, debutta Love and Politics, una serata di poesia, e di testi teatrali che esprimono l'estetica visionaria e l'impegno politico del Living Theatre. Judith Malina (storica fondatrice del gruppo con Julian Beck) e Hanon Reznikov, attuali direttori del Living, leggono degli scritti esemplari e brani tratti dal vasto repertorio del gruppo.

Love and Politics offre una poeticizzazione dei temi che sono da sempre quelli più cari al Living: l'amore e la politica. I testi, tutti presentati nelle traduzioni italiane, comprendono delle poesie della Malina scelte da Love and Politics (edizioni Stampa Alternativa, 1998), brani degli spettacoli “storici” del Living Utopia e Metodo Zero, e una selezione da due testi di Julian Beck, La vita del teatro (edizioni Einaudi, 1975) e Theandric (edizioni Socrates, 1994).



Una giornata nella vita della città è il laboratorio dedicato alle tecniche e alle pratiche della creazione teatrale. Il Living, propone un workshop di cinque giorni (quattro ore al giorno) che permette ai partecipanti di studiare una serie di tecniche teatrali e poi di costruire insieme un breve spettacolo sotto la rubrica, Una giornata nella vita della città, intesa come ricerca sull'esperienza della vita cittadina quotidiana. Il seminario fornisce ai partecipanti in primo luogo l'opportunità di esplorare diversi mezzi espressivi sviluppati dal gruppo lungo l'arco dei suoi 47 anni di attività. Si inizia con lo studio della storia del Living, e si procede poi a lavorare sul corpo, sulla gestualità, sulla voce e sull'improvvisazione. Dopo questa prima fase del lavoro, i partecipanti definiscono i temi che vogliono affrontare e si dividono in piccoli gruppi per metterli in scena. I lavori si concludono con la presentazione dei risultati in un luogo pubblico domenica 21 alle ore 19.00. Perché quella del Living sia una memoria viva, che possa continuare a nutrire e ispirare le nuove generazioni è in programma nel Foyer del Teatro Marrucino (dal 16 al 18 maggio alle ore 20.00) una breve rassegna dei video più significativi della sua esperienza.



Martedì 16 maggio alle ore 18.30, presso il Foyer del Teatro Marrucino, si terrà un incontro con Judith Malina e Hanon Reznikov a cura della prof.ssa Tonita Di Nisio.

Julian Beck è stato un uomo di teatro nel senso più ampio del termine, ha reinventato il teatro politico, è stato attore di cinema, dall'Edipo Re di Pasolini a Cotton Club di Coppola. Julian Beck è stato poeta e pittore, è stato forse un profeta. Il Living Theatre ha rivoluzionato la scena moderna legandosi sin dalla sua fondazione all'inizio degli anni Cinquanta, a tematiche politiche e pacifiste. I loro spettacoli sono diventati manifesto della rivoluzione culturale del Sessantotto: Antigone, The Brig, Paradise now. Negli anni Settanta inaugurano un originale percorso di teatro nelle strade, in situazioni sociali disagiate o addirittura estreme (carceri, manicomi, ospedali, favelas) dimostrando la capacità rivoluzionaria dell'arte di intervenire sulla realtà.











I biglietti per lo spettacolo Love and Politics (prezzi da 18,00 a 6,00 euro) sono in vendita al botteghino del Teatro Marrucino di Chieti (aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e 60 minuti prima di ogni spettacolo. lunedì riposo) e nei punti vendita di Pescara (Libreria Libernauta, via Teramo 27, il martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00) e Vasto (Agenzia Viaggi Histonium, piazza del Popolo 14).

Come avviene di consueto sarà attivo un servizio autobus-navetta gratuito Pescara/Chieti Scalo/Chieti e ritorno che permetterà agli spettatori di raggiungere più facilmente il teatro.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ai numeri 0871.330470 - 320007 .









DEDICATO AL LIVING THEATRE



martedì 16 maggio ore 18.30

Foyer del Teatro Marrucino

incontro con Judith Malina e Hanon Reznikov

a cura della prof.ssa Tonita Di Nisio

ingresso libero



da martedì 16 a giovedì 18 maggio ore 20.00

Foyer del Teatro Marrucino

ciclo di proiezioni dei video

degli spettacoli storici del Living Theatre

ingresso libero



da mercoledì 17 a domenica 21 maggio

Teatro Marrucino

Living Theatre – New York

Laboratorio

cinque giorni di laboratorio

condotto da Judith Malina e Hanon Reznikov

prenotazione obbligatoria



venerdì 19 maggio ore 21.00

Teatro Marrucino

Living Theatre – New York

Love and Politics

una serata di poesia, di musica

di e con Judith Malina e Hanon Reznikov



domenica 21 maggio ore 19.00

centro storico di Chieti

Creazione collettiva.

Una giornata nella vita della città

dimostrazione pubblica dei risultati del laboratorio

ingresso libero



13/05/2006 9.40