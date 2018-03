Domani partono i provini del Teatro Stabile Abruzzese

Sono oltre 80 i giovani attori che saranno ospiti dell'Aquila per partecipare alle selezioni per ruoli da inserire nei prossimi spettacoli del Tsa. I provini inizieranno domani mercoledì 10 maggio 2006.

La stagione di produzione del TSA, con la direzione artistica di Federico Fiorenza, prevede l'allestimento di nuovi testi già a partire dai prossimi mesi estivi, oltre alla ripresa dello spettacolo “Prometeo Incatenato” si metterà in scena “Antigone” da Bertolt Brecht con la regia di Claudio Di Scanno (vincitore del prestigioso Premio Enriquez per la regia) e poi “La signorina Giulia”, regia di Armando Pugliese con Vanessa Gravina ed Edoardo Siravo; si proseguirà con i due progetti “Teatro di Testo” che vedrà impegnato il TSA su tutto il territorio regionale in collaborazione con il mondo della scuola e “Alice delle meraviglie”, spettacolo-laboratorio internazionale condotto dalla regista Emanuela Giordano.

I provini saranno registrati ed i filmati rimarranno a disposizione non solo dei registi del TSA, ma anche per tutte le Compagnie Teatrali ed Associazioni Culturali che operano sul territorio in modo da cominciare a costituire un primo archivio di “curricula per immagini”, un nuovo modo per far entrare in contatto le Produzioni con gli Attori.

Ricordiamo che per accedere ai provini occorre concordare un appuntamento telefonando ai numeri del TSA 0862 62946 e 0862 413200.



09/05/2006 16.19