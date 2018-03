Zavoli, Tosatti, Cucci per il Maggio teatino oggi a Chieti

Continuano le iniziative inserite nel programma delle Manifestazioni della XIIIª edizione del “ Maggio Teatino ”.

L'appuntamento clou di oggi, martedì 9 maggio 2006, è per le ore 10.30 nella sala consiliare della Provincia di Chieti dove sarà presentato il libro “Tu chiamale, se vuoi, emozioni” di Giorgio Tosatti. Saranno presenti il vicepresidente della Provincia Umberto Aimola, l'autore Giorgio Tosatti, Sergio Zavoli, Italo Cucci e il Generale dei Carabinieri in ausiliaria, Corinto Zocchi - Presidente del Comitato G. Prisco.

Il programma prevede inoltre



- ore 16.00 Biblioteca Scuola di Via dei Frentani , 26 :

Festa della Mamma in biblioteca: “Mamma regalami una storia”. Direzione Didattica 2° circolo Chieti.



- ore 17.00 Museo d'Arte Costantino Barbella :

Appuntamenti con l'Arte del ‘900. “Alfredo Paglione e la pittura d'immagine. Le ragioni di una scelta.”. Relatore Maria Cristina Ricciardi. Museo d'Arte Costantino Barbella, Fondazione Carichieti.



- ore 17.30 Sala Convegni Polo Tecnico della Prov. CH :

10a Edizione del concorso Nazionale di Poesie. Unitre.



- ore 17.30 Centro Storico di Chieti :

Sfilata della “Banda città di Casoli”.





- ore 18.00 Parrocchia dei XII Apostoli, Via Amiterno :

Presentazione del libro in ricordo di Mons. Loris Francesco Capovilla dal titolo “Diacronia creatrice - Lettere pastorali ed altri scritti nella chiesa diocesana di Chieti e Vasto” (1967 - 1971) a cura di Mons. Michele Giulio Masciarelli e con la partecipazione di Mons. Bruno Forte.



- ore 18.30 Piazza G.B. Vico :

Concerto della Banda “Città di Casoli”.



- ore 21.00 Piazza G.B. Vico :

Gran concerto della banda “Città di Casoli”,

diretto dal M° Giuseppe Casciato.





09/05/2006 9.38