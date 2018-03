Il filmaker Dino Viani oggi al MaggioFest di Teramo

Oggi, Lunedì 8 maggio, nella Sala Polifunzionale della Provincia di Teramo Maggio Fest presenta VideA, vetrina per i giovani videomakers abruzzesi.

Questa edizione è dedicata a Dino Viani videomaker originario di Chieti.



Dino VIANI, ha iniziato la sua attività di filmaker negli anni '80, contemporaneamente alle lezioni del DAMS di Bologna e i corsi del Centro Sperimentale di cinematografia a Roma.

Direttore di scena, regista teatrale, documentarista, fotografo (mostre in Argentina, Francia, Giappone) e soprattutto cortista. I suoi lavori sono basati su un sentimento nostalgico nei confronti della cultura contadina e umanistica e parlano di sradicamento, emigrazione, stupore nei confronti del cosmo. Particolare il rapporto con la cultura e il popolo argentini.

Il suo DESARRAIGO (2000) ha avuto il patrocinio dell'Ambasciata Argentina ed e' stato presentato in varie località argentine, tra queste Il museo Borges e il Centro culturale Dante Alighieri a Buenos Aires, il teatro Colon di Mar del Plata. “ Il vino di nonno Rocco “ (2003) ha vinto il primo premio al festival “ A corto di vino” di Castions di strada (Udine)

Girera' presto un lungometraggio con locations, maestranze e produzione argentine, tratto dal romanzo “Il cielo con le mani” dello scrittore Italo argentino Mempo Giardinelli.







Il programma delle proiezioni



Ore 18:30 Feliz Navidad (12')

Storie di terra –The Room (24')

Saluti marxisti (10')

Desarraigo (20')

Quando la neve era bianca (3')

Lu foche de Sand'Andonije (3')

Dark Room (20')

Dino Viani incontra il pubblico – presenta il critico Leonardo Persia



Ingresso libero





Filmografia



1. “ Ari mon amour “ 1986 Doc. Col 80 min

2. “ Italiani D'Argentina” 1988 Doc. Col20min

3. “ Il Generale “ 1989 lungometraggio Col. 85 min. (Film sul fenomeno del brigantaggio in Abruzzo) Girato con i personaggi e comparse del luogo, con la parlata dialettale)



4. “ Francavilla “ 1990 Doc. col 30 min.

5. “ War “ 1992 Video col 10 min

6. “ Saluti Marxisti “ 1998 cortom. 10 min col( Festival A. Rimbaud Castello di Rivara (TO).

7. “ Dalla terra “ 1999 Doc. 30 min. Targa AICS come miglior regista Festival internazionale del cinena Naturalistico e scientifico Teramo.

8. “ Desarraigo “ 2000 Cortom. betacam Col 20 min selezionato al festival internazionale di Salonicco (GR) Un uomo sogna di tornare al suo paese di origine che aveva lasciato per andare in Argentina da bambino ( con il patrocinio dell'Ambasciata Argentina in Italia).

9. “ Sguardi “ 2000 mediometraggio Betacam Col 45 min in quattro episodi sul mondo dell'infanzia.

10. “ Il fiume racconta “ 2001 Doc.Dig. didattico 20 min col

11. “ Chieti – Pechino” 2001 Doc.30min col

12. “ Il vino di nonno Rocco “2003 Doc did 10 min col.

( Miglior film “ A corto di vino film fest.)

13. “ Angeli del deserto “2003 Doc. 30 min col

14. “ Feliz Navidad” 2003 cortom. 12 min. col

15. “ Storie di terra the room ”2003 Doc. col .24 min

( selezionato al festival di Torino e Lisbona, Bolognano e Museo d'arte moderna di Ascona )

16. “Lu foche de sant'Antonije”05 16 mm B&W 3 min

17. “ Un Mondo Migliore “ 05 30 min colore Dig

18. “Quando la neve era bianca “ 05 16mm/S8 B&W e Colore 3min.

19. “ Dark room “ Dig. 20 min colore 06*





• Tutti I film sono disponibili in DVD



Attualmente sono in fase di montaggio:



“ Dentro il sogno “ liberamente tratto dal film di Stefano Odoardi “Una ballata bianca”

“ Argentina to day” Documentario lungometraggio

“ Il Segreto “ girato a Rapino (CH) primavera 05, ispirato alla processione in onore delle “ Verginelle”