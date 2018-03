AgriCultura, seminari per lo sviluppo delle aministrazioni locali teramane

L'associazione Itaca, nell'ambito dell'Accordo di programma per lo sviluppo locale delle Amministrazioni Comunali di Canzano, Castellalto, Cellino Attanasio, Cermignano, organizza quattro seminari informativi nel campo dell'agricoltura dal titolo :” L'enogastronomia abruzzese: Scoprire, Conoscere, Degustare per Valorizzare e Proporre” .



ITACA - Associazione per lo sviluppo locale propone l'iniziativa che rientra nell'ambito delle attività promosse da 4C - Accordo di programma per lo sviluppo locale delle Amministrazioni.

Gli obiettivi di AgriCultura sono:

- informare ed educare operatori del settore e consumatori sui prodotti eno-gastronomici abruzzesi, contribuendo ad innalzare il livello qualitativo dei prodotti offerti dalle aziende del territorio;

- proporre e valorizzare le produzioni e le aziende locali.

I seminari (il latte e i suoi derivati, la carne, il miele e le confetture, l'olio e il vino), rivolti ad aziende agricole ed agrituristiche, operatori della piccola e grande distribuzione, ristoratori, consumatori, associazioni, semplici appassionati, saranno condotti da esperti dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Supporto all'Agricoltura. Saranno approfonditi gli aspetti riguardanti la cultura e la tradizione eno-gastronomica, la descrizione dei metodi di ottenimento delle materie prime, le fasi di lavorazione, trasformazione, conservazione ed utilizzo, la valorizzazione e la promozione, la vendita.



I SEMINARI



Il latte e i suoi derivati

Lunedì 8 maggio 2006, mercoledì 10 maggio 2006 - Orario 15, 18

Docente: Mauro Di Matteo, ARSSA – Azienda Regionale Servizi Sviluppo Agricoltura



La carne

Lunedì 15 maggio 2006, mercoledì 17 maggio 2006 - Orario 15, 18

Docente: Gabriele Costantini, ARSSA – Azienda Regionale Servizi Sviluppo Agricoltura



Il miele e le confetture

Lunedì 22 maggio 2006, mercoledì 24 maggio 2006 - Orario 15, 18

Docente: Gabriele Costantini, ARSSA – Azienda Regionale Servizi Sviluppo Agricoltura



L'olio e il vino

Lunedì 29 maggio 2006, mercoledì 31 maggio 2006 - Orario 15, 18

Docente: Sergio Cappelli, ARSSA – Azienda Regionale Servizi Sviluppo Agricoltura





Ogni seminario sarà suddiviso in sei argomenti principali:



- Cenni storici (cultura e tradizione eno-gastronomica relativa al prodotto)

- Descrizione dei metodi di ottenimento delle materie prime

- Fasi di lavorazione, trasformazione, conservazione ed utilizzo

- Valorizzazione e promozione (tipicità, marchi, itinerari enogastronomici, )

- La vendita

- Degustazione guidata



Sito web: www.associazioneitaca.org





04/05/2006 11.14