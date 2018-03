Arte. Dino Cunsolo, Tormento ed estasi a Giulianova

Sabato 6 maggio, alle ore 18.30, presso il Museo d'Arte dello Splendore di Giulianova verrà inaugurata la mostra di Dino Cunsolo “Tormento ed estasi”, a cura del critico d'arte Beatrice Buscaroli.

La mostra giuliese aduna una ventina di sculture dell'artista sessantaduenne originario di Biancavilla (CT) il quale ha iniziato la propria carriera artistica subito dopo ed in contemporanea con l'insegnamento della scultura (figura e ornamento modellato) al Liceo Artistico di Catania. Insegnamento che ha lasciato nel 2002 per dedicarsi a tempo pieno alla scultura. Ha tenuto mostre personali dal 1966 al 2004 in varie città siciliane (Catania, Palermo e Messina), a Roma, Milano, Bergamo, Como, Torino e Trento, partecipando altresì all'Etnafest 2004. Sue opere d'arte sono presenti in molti edifici sacri italiani, tra i quali il duomo di Catania.

Info: www.museodellosplendore.it

03/05/2006 14.54