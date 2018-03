Già spopola la nuova imitazione di Franco Marini

Anche Franco Marini, neo Presidente del Senato potrà vantare una imitazione.E' quella di Dario Ballantini, il trasformista di Striscia La Notizia cheproprio non ha saputo resistere. Il risultato è perfetto, come siAspetto fisico studiato e preciso, parlata abruzzese, pipa in mano e giacca marrone d'ordinanza.Il nuovo personaggio è pronto per le suo nuove incursioni a serate mondane, e incontri politici per “disturbare” i presenti.Tra le altre imitazioni di Ballantini non si possono dimenticare Luca-Luca Cordero di Montezemolo, un pessimista Gino Paoli, lo stilista Valentino che vuole rifare il look a tutti i vip in circolazione e poi ancora l'ex governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio che proprio non ne voleva sapere di lasciare la sua poltrona.Basteranno poche settimane anche il nuovo Marini sarà un successo.03/05/2006 13.51