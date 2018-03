Domenica torna "Bimbinpiazza" a Pescara

Domenica 30 aprile, a Pescara, come in altre in 60 città italiane, si svolgerà Bimbinpiazza, la manifestazione UISP che da oltre un decennio coinvolge, nella stessa giornata, centinaia di bambini e bambine italiani. L'obiettivo di Bimbinpiazza è quello di trasformare, per una giornata, una piazza o una strada della città in uno spazio dove i più piccoli possano svolgere indisturbati giochi all'aperto. Un modo diverso di vivere un luogo abitualmente attraversato dalle auto e di cui, per un giorno, si appropriano i bambini unicamente per il loro divertimento.

La manifestazione di Pescara è stata organizzata dalla Provincia di Pescara e dall'UISP (Unione italiana Sport per Tutti) in collaborazione con il Comune, la circoscrizione 5, la Fondazione PescarAbruzzo e l'APTR.



BIMBIMPIAZZA si svolgerà quest'anno in pieno centro, in coincidenza con l'ultima domenica ecologica indetta dall'amministrazione comunale. I giochi e i punti di aggregazione si snoderanno lungo via Regina Margherita e via Nicola Fabrizi, nei tratti in prossimità di piazza Salotto, dalle 10 alle 19.

28/04/2006 9.19