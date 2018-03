Pescara. Una agenzia mette a disposizione i propri uffici per incontri culturali

Uno spazio privato che verrà messo a disposizione della comunità, per scopi artistici e culturali. L'idea è dell'azienda immobiliare Edilstudio che sta per trasferire i propri locali dalla vecchia sede di via Martiri Angolani, alla nuova di via Milano, n. 18

Nel nuovo spazio, nel cuore della città, oltre a svolgere la propria normale attività d'impresa, la Edilstudio concederà posto anche ad artisti, pittori, scultori , artigiani in genere che vorranno allestire le proprie mostre d'arte ed esposizioni.

Un'idea innovativa e originale che potrebbe far bene a tutta la città e che forse ci si aspetta più da una amministrazione che da un privato.

Qui si potranno allestire mostre “ a tema”, personali, collettive di opere d'arte oppure esposizioni di manufatti, specialmente dell'artigianato tipico abruzzese.

I responsabili dell'azienda sono disponibili a mettere a disposizione questo locale proprio affinché possa nascere in città un nuovo spazio culturale, di cui molto spesso si sente l'esigenza.

Potranno essere ospitate anche altre iniziative culturali di vario genere, come ad esempio presentazioni di volumi, opere di poesia, saggi, tenendo sempre conto della ridotta capacità della sala che non può ospitare più di una cinquantina di posti a sedere.

Le iniziative proposte, saranno valutate preventivamente da un gruppo di esperti che affiancano la Edilstudio in questa operazione culturale.

Per informazioni 085.4225147.



22/04/2006 12.07