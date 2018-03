Villamagna. La "Passione" di Emanuela De Amicis

Verrà messo in scena per la prima volta in assoluto domani sera, alle 20.00, in piazza Europa a Villamagna (CH), il testo di Emanuela De Amicis, “La passione di Cristo” che rivisita in chiave tradizionale, ma con una sensibilità moderna straordinaria, i momenti salienti delle ultime ore di Gesù Cristo. Lo spettacolo teatrale, messo in scena grazie alla preziosissima collaborazione della Pro-Loco di Villamagna, presieduta da Simona Evangelista, e dal locale Centro Sociale della Terza Età, è stato pensato e “costruito” per la rappresentazione in esterna e piazza Europa, con la sua conformazione tardo-medievale appare il palcoscenico più adatto ad una simile performance.

«Con “La passione di Cristo” – ha affermato il sindaco di Villamagna, Paolo Nicolò – il nostro Comune inizia le celebrazioni per la Settimana Santa che a Villamagna sono accompagnate da numerose tradizioni popolari: l'inserimento del lavoro della regista Emanuela De Amicis è del tutto naturale e contribuirà a creare maggiormente il clima di riflessione e di pietà religiosa che aleggia durante tutta questa settimana».

