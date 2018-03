La Passione di Cristo a Giulianova

L'Associazione Culturale “Gruppo Corale G. Braga” di Giulianova ha organizzato per Sabato 15 e Domenica 16 Aprile 2006, Solennità della Pasqua di Nostro Signore.

Dalle ore 20:30 in poi, la seconda edizione della manifestazione denominata “Passio Christi” si svolgerà con ingresso in Piazza Dalla Chiesa (zona Mercato Coperto) e si snoderà sulla ormai tradizionale Salita Montegrappa (le scalette che congiungono la parte del lido della città e la parte alta).

Sarà la rappresentazione dei momenti più significativi delle ultime ore di vita di Cristo.

Gli spettatori rivivranno come partecipi protagonisti “l'iter salvifico e doloroso” che Gesù compì verso il Calvario, grazie anche alle colonne sonore appositamente scelte e alla declamazione dei corrispettivi passi Evangelici. Alla manifestazione parteciperanno circa 150 figuranti ed è previsto l'allestimento di 13 scene narrate (Gesù Buon Pastore, Ingresso a Gerusalemme, Il Seminatore, La lavanda dei piedi, La cattura e il bacio di Giuda, il Salmista, Caifa, Pilato, La croce, Simone di Cirene e le Pie Donne, I dadi, Il pianto della madre, Vita nuova).

Per partecipare come figurante o per ulteriori informazioni www.coralebraga.it





Walter De Berardinis 06/04/2006 8.50