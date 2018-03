Dal 21 aprile il festival internazionale delle bande musicali a Giulianova

Anche quest'anno ritorna l'edizione 2006 del Festival internazionale delle bande musicali, uno dei maggiori eventi in Italia.

Lo spettacolo è assicurato anche per la prossima edizione che si svolgerà a Giulianova dal 21 al 25 aprile.

L'Associazione Padre Candido Donatelli che ha ideato l'evento e ne promuove l'organizzazione ha lavorato nei lunghi mesi invernali per offrire un nuovo appuntamento ricco di entusiasmo e di tanta buona musica.

Hanno già confermato la loro presenza bande provenienti dai quattro continenti ed in particolare Giappone, America, Russia, Sud-Africa, Martinica, Repubblica Ceca, Polonia e naturalmente Italia.

In questa occasione vogliamo ricordare che anche l'edizione 2006 del Festival ha ottenuto l'alto patronato del Presidente della Repubblica Ciampi che già negli anni passati aveva offerto la Coppa d'Argento per i vincitori.

Per il suo alto valore artistico anche il Ministero per i Beni e le attività Culturali ha concesso il Patrocinio così come il Touring Club Italiano, riconoscendo alla manifestazione la capacità di vetrina turistica per il nostro territorio.

La manifestazione è sostenuta dalle massime Istituzioni: Regione Abruzzo, Provincia di Teramo, Comune di Giulianova, Fondazione Tercas. La crescita della manifestazione è sottolineata dall'interesse che la stampa nazionale e di settore sta di mostrando in questi giorni. Il programma del Festival è stato inserito sul sito del Touring Club Italiano che ne parla anche nella rubrica “Appuntamenti” del numero di aprile della rivista cartacea.

La manifestazione è stata inoltre presentata con ampio spazio da riviste come Bellitalia, Viaggi e Sapori,Visto, Itinerari e Luoghi, Tutto Turismo, Vero, Famiglia Cristiana e tante altre.e la curiosità è ormai altissima, tanto che gli alberghi di Giulianova da giorni sono subissati di richieste da parte di gruppi provenienti da altre Regioni in procinto di arrivare in città per assistere alla grande festa. Ogni giorno, a partire dalle ore 15.00 le bande sfileranno nelle vie del centro storico offrendo al pubblico assiepato sul circuito musica e coreografie. Tutte le sere, a partire dalle 21.00 le bande suonano in Piazza Buozzi in formazione da concerto.

Quest'anno il programma prevede inoltre spettacoli mattutini delle bande anche sul lungomare di Giulianova e quindi tutta la città potrà godere della presenza dei gruppi e assistere alle performance di musicisti e danzatrici.

Ad arricchire la manifestazione una esposizione di prodotti dell'artigianato abruzzese sempre a Giulianova Paese nei vicoli e nelle piazzette del centro storico.

I premi del Festival saranno per Migliore banda ( 1°, 2°, 3° classificata; la Migliore banda da sfilata; i Costumi più belli, la Miss majiorettes e il Premio della Giuria Popolare alla migliore banda. Per informazioni www.bandeinternazionali.it



Walter De Berardinis 03/04/2006 9.24