Tournée nei teatri del Sud per il duo abruzzese Perna-Di Crescenzo

Doppio appuntamento fuori regione per il duo pianistico abruzzese composto da Tiziana Perna e Manfredo Dorindo Di Crescenzo.

Nei prossimi giorni i due musicisti, che suonano insieme da oltre 15 anni e fanno coppia anche nella vita privata, saranno impegnati in una breve tournée di due tappe nel Sud Italia. Il primo concerto si svolgerà domani, lunedì 27 marzo, alle 21.15 presso il teatro comunale “Eliodoro Sollima” di Marsala, in Sicilia. La serata è inserita nell'ambito della Stagione concertistica organizzata dall'Accademia musicale “Ludwig Van Beethoven”. La seconda esibizione è prevista mercoledì prossimo, 29 marzo, alle 21 presso il teatro comunale “Alfonso Rendano” di Cosenza, in Calabria. Rientra nella Stagione concertistica della prestigiosa struttura, inaugurata nel novembre 1909. Il programma delle due esecuzioni, intitolato “Danzando sul pianoforte”, propone musiche di Brahms (Valzer op. 39), Grieg (Suite Peer Gynt op. 46 n. 1), Piazzola (Fuga y Misterio) e Rachmaninov (Sei duetti op. 11), tutti cavalli di battaglia della formazione a 4 mani.



Manfredo Dorindo Di Crescenzo, nato in Svizzera, ma abruzzese di adozione (vive a Roseto degli Abruzzi dall'età di 5 anni), è compositore, pianista, nonché direttore della “Corelli Chamber Orchestra” di Roseto, che ha fondato lui stesso nel 1997, il cui repertorio alterna produzioni del periodo barocco a brani del Novecento europeo e sudamericano. E' presidente dell'associazione musicale “Gioachino Rossini” di Roseto dal 1994, anno della sua costituzione, ed è direttore artistico della rassegna internazionale di musica “Historia Sacra et Saecularis”, che l'associazione “Camerata Monteverdi” di Roma organizza annualmente presso il Pantheon. Di Crescenzo si esibisce anche con altre formazioni: il duo pianistico a quattro mani “Idus”, il duo “Omal” (canto e pianoforte), il duo “MauMan” (chitarra e pianoforte) e il duo “Euterpe” con Cristiano Poli Cappelli alla chitarra.

La pescarese Tiziana Perna si è diplomata in Pianoforte presso l'Istituto “Gaetano Braga” di Teramo e da anni svolge attività concertistica in Italia e all'estero, sia come solista che in formazioni da camera. Dal 1998 è presidente dell'associazione musicale “Symphonia 2000” di Pescara e della Corelli Chamber Orchestra; inoltre collabora come pianista accompagnatrice con il soprano veronese Cristina Chiaffoni con un programma che spazia dalla canzone napoletana all'operetta italiana.



