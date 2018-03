Margherita Hack e le sue variazioni a Pescara

I misteri dell'universo e la nascita del cosmo tra proiezioni, musica e teatro. Questo e molto altro nello spettacolo "Variazioni sul Cielo" di e con l'astrofisica Margherita Hack che si terrà venerdì 24 marzo alle 21.30 presso il Teatro Massimo di Pescara.

«Siamo orgogliosi di avere a Pescara una delle principali figure della scienza e della cultura del nostro Paese come Margherita Hack- afferma l' assessore alla Cultura Adelchi De Collibus promotore dell'iniziativa – in uno spettacolo che sta avendo uno straordinario successo in tutta Italia e che affronta i temi della vita dell'uomo e dell'universo con grande poesia e moderne tecniche evocative».

“Variazioni sul cielo" nasce da un'idea e uno studio di Sandra Cavallini e Fabio Iaquone.

I due artisti hanno immaginato uno spettacolo che ruotasse attorno al pensiero scientifico di Margherita Hack (presente all'interno dello spettacolo) ed in particolar modo di quello espresso nel suo volume "Sette variazioni sul cielo", rielaborandolo in chiave poetica.

"Variazioni sul cielo" parte dagli occhi azzurri di Margherita Hack, dal suo sguardo sull'universo e dalla sua storia di scienziata per arrivare ad esplorare i confini del visibile. La saggezza e la passione di questa grande ricercatrice possono accompagnarci quasi sottobraccio a fare della conoscenza un gioco attorno ai limiti dell'umano, con la delicatezza e la semplicità di chi accarezza il mistero senza violarlo o banalizzarlo, né rileggerlo con paura.

Uno scrutare che risulta in un ampliamento degli orizzonti e in un continuo cambiare il punto di vista rivoluzionando la prospettiva fino ad ipotizzare l'esistenza di un multiverso, uno spazio a grappolo infinito, uno spazio in cui è possibile coesistere anche con gli extraterrestri.

"Variazioni sul cielo" accompagnerà lo spettatore in un viaggio fatto di ombre e di luci, così come l'universo, così come l'animo umano. Uno spettacolo con musica dal vivo eseguita dai C-Project e composta da Valentino Corvino.



