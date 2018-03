A Silvi un sorso di bianco, di rosso...e di blues

SILVI. Abbracciati dall'incantevole borgo di Silvi Paese, gustando eccellenti vini bianchi e rossi abruzzesi, contornati dalle note dei migliori musicisti blues del mondo: ecco Rock, Wine & Blues – Festival Internazionale del Blues, organizzato dall'associazione culturale “Silvi e l'Europa” e giunto alla sua quarta edizione.Nei due giorni del Festival, venerdì 30 e sabato 31 luglio, Silvi Paese sarà il contesto in cui la tradizione enologica abruzzese si unirà alle sonorità del blues in un connubio di atmosfere ricche di suggestioni. Rock Wine & Blues, infatti, è un evento dedicato alla musica Blues e alla cultura enogastronomica del territorio regionale, che si propone di portare alla ribalta il comprensorio del Cerrano come nuovo scenario culturale dell'Abruzzo.La manifestazione vede per la prima volta il patrocinio e la compartecipazione del Ministero della Gioventù, oltre a quella degli assessorati al Turismo e alla Cultura del Comune di Silvi, della provincia di Teramo e della Regione Abruzzo.Stelle musicali della manifestazioni saranno straordinari musicisti Blues: il 30 luglio saliranno sul palco Matt Schofield e Michael Burks e il 31 luglio Earl Thomas e Dede Priest.La buona musica e le stelle internazionali del blues saranno contornati da stand degustativi enologici e dallo scenario mozzafiato di Silvi Paese che brillerà per due notti più bella che mai. Le migliori cantine del territorio ed enologi regionali accompagneranno il visitatore in un percorso degustativo per il quale sono previsti ticket e kit di degustazione.Saranno presenti come cantine: Zaccagnini, Bruno Nicodemi. Cantine Mucci, l'Azienda Agricola Centorame, Cantucci Ponno, San Lorenzo, Tenuta Ulisse, Colle Moro, i Fratelli Santone, Cantina Colonnella e Marchesi de Cordano.I concerti sono ad ingresso gratuito e la manifestazione comincerà a partire dalle 19.30 con l'apertura degli stand enologici e con l'esibizione per le strade del bordo dell'Acoustic Blues Duo. (Nelle due serate sarà a disposizione un servizio di bus navetta da Silvi Marina a Silvi Paese)In occasione della edizione 2010 Rock, Wine & Blues ci sarà il concorso fotografico “Blues: l'anima che canta”, organizzato dall'associazione Castrum Fotoclub di Silvi. Le migliori immagini saranno allestite in una mostra fotografica patrocinata dalla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche.28/07/2010 8.29