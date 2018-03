"Tocco in estate": concerti e notte bianca

TOCCO DA CASAURIA. Con il torneo di calcio a cinque e l'ormai tradizionale minicampionato di “Beach Volley in piazza” che si concluderà domenica 18, ha preso il via il 1° Luglio “Tocco in Estate”, la rassegna di eventi curata dall'amministrazione comunale di Tocco da Casauria in collaborazione con le associazioni locali.

Due mesi di eventi, 32 giorni di spettacoli, tornei sportivi, incontri culturali, cinema, musica e sagre che fanno del calendario toccolano uno tra i più ricchi della vallata.

Tra i numerosi eventi musicali che cominceranno sabato 17 luglio con il Giancarlo Salce JRB Trio, spicca il concerto di Tony Pancella, pianista jazz di fama internazionale, che il 25 luglio si esibirà in quintetto, insieme a Gianni Savelli al sax, Mario Corvini al trombone, Francesco Puglisi al contrabbasso e Pietro Iodice alla batteria.

Numerosi i concerti di band locali, tra cui lo spettacolo dei Flower Time che l'11 agosto proporranno un'interpretazione del concerto dei Pink Floyd “The Wall”.

La grande musica tornerà venerdì 20 agosto con la Giovane Orchestra Abruzzese, mentre il 28 agosto sarà la volta di “Epoca de Tango”, spettacolo di musica e danza sulle tracce del tango argentino.

Ai concerti si alterneranno gli appuntamenti del cinema d'estate, con la proiezione gratuita di film come “Mine Vaganti” di Ferzan Ozpetek (22 luglio) e “Basilicata coast to coast” di Rocco Papaleo (27 agosto). Le serate di cinema sono previste anche per i più piccoli, insieme a spettacoli di giocolieri e artisti di strada e calcio saponato.

I primi giorni d'agosto saranno all'insegna delle sagre (del pollo il 2 e dell'olio l'8 e il 9) e delle feste delle associazioni locali, mentre tutta da scoprire sarà il 7 agosto la notte bianca “Arte e gusto sotto le stelle”, che con i suoi stand di prodotti tipici, i concerti, gli spettacoli e le mostre di artigianato locale, è diventata un'attrazione per l'intera regione e quest'anno farà parte della prima edizione del Casauria Nature Festival.

Non mancheranno, infine, momenti culturali, con l'incontro con i finalisti del Premio dedicato a John Fante “Il dio di mio padre” il 22 agosto e la presentazione dell'ultimo libro di Dan Fante, “Buttarsi”, alla presenza dell'autore, il 23 agosto.



«I nostri paesi vivono essenzialmente durante il periodo estivo – dichiara il sindaco Riziero Zaccagnini – In accordo con le attività commerciali e con le associazioni abbiamo deciso, compatibilmente con le risorse disponibili, di puntare sull'estate per attrarre un turismo anche di giornata che sia incuriosito dalla qualità della proposta che proviamo ogni anno ad offrire e migliorare. Un calendario ricco e corposo è uno stimolo per chi decide di trascorrere una serata diversa in un piccolo paese di collina, ma è soprattutto un modo per mantenere vivi nei nostri concittadini il desiderio e l'abitudine alla vita sociale che, ogni estate, si riversa nelle piazze di Tocco, ormai punto di riferimento nell'area».



19/07/2010 9.02