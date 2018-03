Falcone e Borsellino: concerto a Roma della Sinfonica abruzzese

L'AQUILA. Saranno i musicisti dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese con un concerto a ricordare le figure dei giudici Paolo Borsellino e Giovanni Falcone nel giorno del diciottesimo anniversario della strage di via D'Amelio.

Il 19 luglio alle 21.00 a Roma, nella chiesa di Sant'Ignazio di Loyola, in piazza Sant'Ignazio, l'orchestra ragionale, infatti, diretta dal maestro Stefano Fonzi eseguirà la cronaca sinfonica 'Falcone e Borsellino. Il Coraggio della solitudine' su musiche di Stefano Fonzi, libretto del giornalista e scrittore Giommaria Monti, edizioni RAI Trade.

La cronaca sinfonica racconta come i due magistrati uccisi da Cosa Nostra furono prima osteggiati, poi calunniati e infine isolati nel loro lavoro.

Quelli che oggi vengono considerati giustamente due eroi, dovettero affrontare nella loro vita calunnie, infami dicerie, ostacoli di ogni sorta che furono posti lungo il loro cammino.

Il concerto e' un tributo alla figura di due servitori dello Stato e racconta gli anni della solitudine: mentre assestavano colpi micidiali a Cosa Nostra, portando a processo decine di mafiosi, contro di loro si scatenavano lunghissime campagne di calunnia e delegittimazione. Fino alla tragedia finale.

L'orchestra dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese eseguira' dal vivo il concerto, con la partecipazione di Simona Molinari mentre gli attori Eugenia Scotti e Bartolomeo Giusti saranno le voci recitanti della Cronaca sinfonica.

