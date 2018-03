Giovedì a Civitella il concerto dell'Orchestra Città Aperta

CIVITELLA DEL TRONTO. Giovedì 15 Luglio, ore 21.30 a Civitella del Tronto in Piazza Filippi Pepe, concerto dell'Orchestra Città Aperta. L'Ingresso è gratuito. L'Orchestra Città Aperta è specializzata nella registrazione di colonne sonore ed ha all'attivo più di venti film tra cui ricordiamo “Vincere “di Marco Bellocchio, “Il 7&l'8 “ di Ficarra e Picone scritte da Carlo Crivelli e “L'Uomo Nero” di Sergio Rubini scritta da Nicola Piovani.

In questa occasione l'Orchestra si cimenterà con un repertorio sia classico che cinematografico , saranno eseguiti : Il Bolero di Ravel; Il concerto per Orchestra di Bartòk; un anteprima della nuova colonna sonora del film “La Passione” di Carlo Mazzacurati scritta da Carlo Crivelli e Requiem Marino di Franco Piersanti (compositore che ha realizzato tutte le musiche del Commissario Montalbano, Ecce Bombo, Il Caimano, La nostra Vita di Daniele Luchetti, vincitore a Cannes 2010).

L'Orchestra Città Aperta ha istituito a Civitella del Tronto un Accademia di Alta Specializzazione Musicale per colonne sonore e in occasione del sopracitato concerto, data la rarità di avere sul palco un organico così corposo, poiché si esibiranno circa 80 elementi, sì è pensato di dare la possibilità ad alcuni allievi di cimentarsi insieme con eccellenti professionisti del settore e di essere diretti da un importante Direttore d'Orchestra come Robin O'Neall. Il concerto quindi sarà anche il frutto di uno stage, che si è tenuto nel comune teramano .Questo progetto è un importante operazione sia a livello culturale che turistico, in questi giorni infatti Civitella del Tronto è teatro di molte presenze turistiche, richiamate anche dalle performance dell'orchestra e dagli stessi orchestrali che soggiornano nel comune e rallegrano le serate.

All'evento saranno presenti anche il compositore Carlo Crivelli (candidato al David di Donatello 2010 e vincitore del Premio France Musique per la colonna sonora di Vincere di Marco Bellocchio, fondatore dell'Orchestra Città Aperta) e Franco Piersanti (due volte vincitore del David di Donatello con il Caimano di Nanni Moretti e Lamerica di Gianni Amelio).

Il concerto vedrà la partecipazione di musicisti che sono l'eccellenza mondiale in campo musicale come la violinista Gaby Lester ( primo violino della Chamber Orchestra of Europe, della Royal Simphony Orchestra, membro della Mychael Nyman Band, primo violino dell'orchestra che ha registrato colonne sonore come Harry Potter, Troy, Lezioni di piano, Shrek , vanta inoltre performance con The Who, Massive Attack etc..) e Jonathan Williams, uno dei più grandi cornisti del mondo, già primo corno della BBC Symphony Orchestra , attuale primo corno della Chamber, le sue collaborazioni vanno dai Pink Floyd a Claudio Abbado.





