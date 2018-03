A Roseto torna la Mo’ Better Band

ROSETO. Giovedì 15 luglio ore 21:30 a Roseto degli Abruzzi, presso l'Arena 4 Palme, si terrà un concerto gratuito della Mo' Better Band, la street band funky abruzzese che recentemente ha conquistato la ribalta nazionale grazie al programma TV “Italia's Got Talent”.

La "Mo' Better Band" è una "marching band" composta da 16 musicisti (13 fiati e 3 percussioni) di età compresa dai 20 ai 32 anni, nata a nell'estate del 2003.

Quasi tutto l'Abruzzo trova una rappresentanza in questa street band, anche se è composta per la maggior parte da artisti della provincia di Teramo: Fabrizio Leonetti (sax soprano) da Notaresco, i rosetani Francesco Di Giulio (trombone), Alessandro Di Bonaventura (tromba) e Riccardo Maggitti (sax tenore), Massimiliano Santomo (tromba) da Tortoreto, i giuliesi Sergio Pomante (sax contralto), Claudio Bollini (rullante) e Luigi Di Marco (sax tenore), i tossiciani Michele Ginestre (trombone), Marco Di Giammarco (tuba), Roberto Di Giammarco (cassa) e Luca Di Giammarco (sax contralto), il montoriese Silvano Marcozzi (percussioni) e Pier Paolo Candeloro (sax baritono) da Bellante; ma sono rappresentate anche la provincia di L'Aquila (Giulio Filippetti alla tromba) e Pescara (Italo D'Amato al sax baritono).

In 7 anni di concerti, i ragazzi della Mo' Better Band si sono esibiti in alcuni dei Festival nazionali ed esteri più importanti: citiamo il “Ferrara Buskers Festival”, il “Muntagninjazz Festival” di Introdacqua, il “Sanacore” Festival, il festival “Mercantia” di Certaldo, i “Giochi del Mediterraneo”, il “Budafock Jazz & Wine Festival” di Budapest, solo per citarne alcuni; e poi le piazze più importanti d'Italia quali Bologna, Cuneo, Empoli, Ascoli Piceno, Milano, Ravenna e tante altre località sparse su tutto il territorio nazionale.

Il sunto di quest'intensa attività musicale è il primo lavoro discografico, intitolato semplicemente “Mo' Better Band”, che sarà possibile acquistare all'interno dell'Arena 4 Palme in occasione di questo concerto – presentazione ufficiale.

Una festa del funky, un'occasione per festeggiare tutti insieme il primo album di una street band che da anni tiene alto il nome dell'Abruzzo, della Provincia di Teramo e della sua musica.

Siete tutti invitati.



13/07/2010 11.29