A Silvi si accende la notte del mare

SILVI. Si accende la Notte del Mare. Sabato 10 luglio, dalle ore 21 fino a notte fonda, l'intera spiaggia di Silvi sarà il teatro naturale di una speciale notte bianca da vivere nel divertimento e nello spettacolo.

Organizzata dall'associazione Amici di Silvi e dall'amministrazione comunale, la Notte del Mare prevede un fitto programma di iniziative.

Musica, danza, cabaret, sport, intrattenimento, spettacoli, sfilate, piatti tipici e tanto altro ancora a due passi dal mare.

Più di 30 punti di spettacolo che si susseguiranno lungo il litorale di Silvi, stabilimenti balneari che si trasformeranno in attrazioni di tutti i gusti, un eccezionale spettacolo itinerante dei “Carioca Dance”, uno show brasiliano capace di emozionare con bellezza, ritmo e colori, che in un viaggio unico accompagnerà tutti dentro la notte di una grande festa in mezzo al mare.

Non mancheranno le attenzioni per la gastronomia e le virtù culinarie del territorio.

La tradizione, infatti, sarà messa a tavola e sarà possibile gustare piatti tipici marinari e il gustoso “brodetto alla silvarola”: un viaggio attraverso i sapori, i colori ed gli odori tipici della tradizione marinara abruzzese.

“La Notte del Mare”, infatti, rientra nel progetto del “Brodetto Marinaresco alla Silvarola” promossa dall'amministrazione comunale di Silvi e finanziato dal Ministero delle Politiche Alimentari.

Gli organizzatori della manifestazione e l'amministrazione comunale ha voluto ringraziare «tutte le adesioni, le forze dell'ordine, invitando tutti i partecipanti ad un divertimento sereno e responsabile anche per questa notte del mare può diventare in futuro uno spettacolo estivo di primissimo piano».



10/07/2010 8.30