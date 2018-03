Dopo 15 anni torna a Chieti 'Bellestate'

CHIETI. A quindici anni di distanza dalla sua ultima edizione, torna in Provincia di Chieti "Bellestate", il contenitore di manifestazioni ed eventi estivi: nata nel 1985 da un'idea dell'allora assessore al Turismo, Enrico Di Giuseppantonio, oggi la rassegna giunta alla undicesima edizione

é stata presentata da Di Giuseppantonio, che è presidente della Provincia, e dall'assessore al Turismo e Cultura, Remo Di Martino.

Il cartellone completo presenta 585 spettacoli, che spaziano dalla musica al teatro, allo sport all'enogastronomia, dalle rievocazioni storiche al cabaret, e che si terranno nei 104 Comuni del territorio provinciale, per una spesa complessiva di 360 mila euro, i cui 180 erogati dalla Provincia e altrettanti dalle singole amministrazioni comunali.

«Bellestate - ha detto Di Giuseppantonio - non è un'operazione nostalgia, di quelle che si compiono per ricordare il 'bel passato che fu'', ma è il recupero di una filosofia di promozione turistica che è stata capace di aggregare e di potenziare l'offerta di spettacoli e di eventi per tutti coloro che hanno trascorso le vacanze estive nel nostro ampio e variegato territorio.

Lo slogan utilizzato per questa undicesima edizione di "Bellestate", "Esci è festa": «vogliamo lanciare un messaggio positivo a tutti gli abitanti della provincia e ai turisti: in questo momento di crisi è opportuno riprendere il gusto di stare insieme in semplicità, godendo di una fresca serata d'estate rallegrata da diversi tipi di eventi».



08/07/2010 10.03