Nell’estate di Silvi torna Mogol

SILVI. Sarà ancora il Maestro Mogol il protagonista assoluto dell'estate silvarola. L'artista milanese presiederà la seconda edizione del Premio della Canzone Italiana “Silvi, Città di Mogol”, presentata dal giornalista musicale Dario Salvatori.

Le manifestazioni estive, che prendono il via ufficialmente il 1 luglio, sono state presentate dall'assessore al turismo Annapaola Mazzone e quella alla cultura Luciana Di Marco.

Il premio in onore a Giulio Rapetti “Mogol”, cittadino onorario di Silvi dal 2008, ha aperto le iscrizioni ai giovani cantautori che si esibiranno nel palco di piazza dei pini martedì 24 agosto. Ad inaugurare la stagione di spettacoli sarà l'Intercultura Festival “Non solo jazz” che vede l'esibizione di Linda Valori (già protagonista al Sanremo 2004) e degli Afrodesir, progetto di musica afro basato sulla contaminazione. Altro grande appuntamento è previsto il 1 agosto con lo spettacolo “Desiderio di Cabaret” con Massimo Bagnato, comico e personaggio televisivo, vero mattatore allo Zelig 2010.

Torna la Notte Bianca a Silvi, reduce da due edizioni strepitose, riuscendo addirittura a presentarsi in doppia veste: la classica del 7 agosto e la grande festa del mare, il 10 luglio, che rappresenterà la notte bianca sulla spiaggia.

Grande attesa il 22 luglio per Strada facendo Festival, primo appuntamento con gli artisti di strada che si esibiranno per le vie della città che si trasformeranno per l'ocasione in grandi isole ecologiche. Atteso ritorno per la dodicesima edizione di Arti e Mestieri a Castelbelfiore, che dal 16 al 19 luglio celebrerà gli antichi mestieri nello splendido scenario di Silvi Paese.

E sempre il borgo antico sarà teatro della quarta edizione di Rock, Wine and Blues, festival internazionale della musica blues che vedrà protagonisti personaggi del calibro di Matt Schofield, Michael Burks, Earl Thomas e Dede Priest.

La manifestazione, che ospiterà anche degustazioni enologiche delle cantine abruzzesi e prevista il 30 e 31 luglio, è patrocinata dal Ministero della Gioventù.

L'11 agosto, invece, farà tappa regionale il concorso nazionale Miss Italia nella splendida cornice di Piazza Marconi. Il clou, ad agosto, quando piazza dei pini sarà centro della consueta e affascinante celebrazione dei festeggiamenti del mare che vedranno grandi spettacoli per il ferragosto.



01/07/2010 14.17