‘Promemoria’, lo spettacolo di Marco Travaglio in scena a Vasto e Pescara

VASTO. Sbarcherà a Vasto, venerdì 16 luglio alle ore 21, nella suggestiva cornice dell'Arena delle Grazie, ‘Promemoria – 15 anni di storia d'Italia ai confini della realtà', lo spettacolo teatrale di e con Marco Travaglio.Prodotto da Promo Music, l'evento si configura come un lungo e dettagliato excursus giornalistico, che descrive gli ultimi 15 anni di storia italiana, passando in rassegna i fatti che intercorrono dagli anni di Tangentopoli fino ai nostri giorni.Nel racconto di Travaglio sfilano le vicende della nostra storia recente: Tangentopoli, le stragi di mafia, i ricatti incrociati della politica, l'attacco alla Costituzione.Ma anche, e soprattutto, i retroscena dell'implacabile ascesa imprenditoriale prima, e politica poi, di Berlusconi e di altri celebri protagonisti della scena politica.Un promemoria per non dimenticare, proposto da un giornalista che, come ha detto Indro Montanelli, ‘non uccide nessuno con il coltello, ma usa un'arma molto più raffinata e non perseguibile penalmente: l'archivio'.In questo debutto di palcoscenico Travaglio si presenta nel ruolo di narratore, capace di calamitare su di sé l'attenzione del pubblico.E il Travaglio sulla scena non è molto dissimile dal Travaglio giornalista. Fa ampio ricorso alla sua tagliente, feroce ironia, quello stile corrosivo che è ormai il tratto inconfondibile del suo lavoro di giornalista. Il pubblico si appassiona e si lascia trasportare in un viaggio dalle tinte contrastanti, ora ironico, ora drammatico, a tratti senza speranza.Lo spettacolo si avvale del prezioso contributo musicale di Valentino Corvino, che insieme a Fabrizio Puglisi dà vita sul palco a una sorta di dj set alternando la musica a documenti audio, con le voci di grandi personaggi come Martin Luther King, Ghandi, Paolo Borsellino. La regia teatrale è curata da Ruggero Cara.Il costo del biglietto è di 23 euro.E Travaglio sbarcherà anche a Pescara, al Teatro Massimo , mercoledì 17 Novembre alle ore 21.I prezzi oscillano da 34,50 a 23 euro.23/06/2010 17.30