Notte bianca, Giusy Ferrero e Katia Ricciarelli per l'estate di Vasto

VASTO. L'Una serata Zelig a Ferroluglio. La Differenza il 16 agosto. Oltre al concerto di Giusy Ferrero il 13 agosto e al gran galà con Katia Ricciarelli il 14.

Ma non mancano nemmeno gli appuntamenti che da sempre accompagnano l'estate vastese: dal Vasto Film Festival al Toson D'oro, dal Premio Vasto a Brodetto & Contorni, dai Seminari Musicali Internazionali alla Promozione della Riserva Naturale di Punta Aderci.

Il sindaco Luciano Lapenna non ha nascosto la propria soddisfazione: sia per la quantità degli spettacoli, organizzati anche grazie alla collaborazione dei privati, che per la qualità degli eventi in programmazione.

«Una stagione che è partita sotto i migliori auspici con l'assegnazione della bandiera blu – ha detto il sindaco – che ha visto la nostra città protagonista fin da questo mese di giugno grazie alle fasi finali del Campionato Nazionale di basket maschile under 17 che, proprio in questi giorni, grazie alla presenza di diverse centinaia di persone, hanno fatto registrare il pienone in tutte le nostre strutture».

Affiancato dal presidente del Consiglio Giuseppe Forte e dagli assessori Anna Suriani, Marco Marra e Lina Marchesani, il primo cittadino ha ricordato che per il cartellone delle manifestazioni l'amministrazione comunale non ha usufruito di nessun contributo da parte della Regione Abruzzo.

«Un programma unico – ha aggiunto il sindaco – che è il frutto di una seria collaborazione tra i settori turismo e cultura. Un programma che va nella direzione anche della destagionalizzazione, con eventi che coprono pure i mesi di giugno e settembre, senza voler dimenticare la festa dell'Italia dei Valori che, in ottobre, richiamerà in città migliaia tantissima gente».

Non mancheranno gli spazi dedicati al teatro grazie alla collaborazione con l'Atam e alla cultura: mostre e rassegne animeranno le vie del centro.

La musica? Atteso, soprattutto dai più giovani, il concerto dei Motel Connection in programma a Vasto Marina il 10 luglio.

Come è attesa la notte bianca programmata per il 24 luglio grazie alla collaborazione del Consorzio Vasto In Centro.

Per Musica in Cortile si segnala la presenza di Raffaele Paganini mentre il Cineocchio organizzerà una serata con un omaggio a Sergio Endrigo.

Attesissima anche la settimana di Ferragosto: a partire dal 10 sul lungomare Duca Degli Abruzzi sarà allestito un villaggio di oltre 2000 metriquadri per spettacoli, concerti, cabaret, moda e tutto quanto fa divertimento.

All'Arena delle Grazie il 12 si esibirà Nesli, uno dei maggiori esponenti della scena hip hop italiana, il 13 Giusy Ferrero (Vasto Marina), il 14 Katia Ricciarelli (Arena), il 16 la Differenza (Vasto Marina). Dal 18 al 22, poi, spazio al cinema con il Vasto Film Festival (Palazzo D'Avalos).



