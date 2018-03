Torrestate 2010, varato il calendario dell’estate torrese

TORRE DE' PASSERI. Dallo sport, alla danza, al teatro passando per l'inaugurazione di Borgo Castelluccio e la tradizionale sagra degli arrosticini.

Sono svariate e per tutte le età le proposte di Torrestate 2010, il programma degli appuntamenti dell'estate torrese promosso dall'amministrazione Linari, con la collaborazione della Pro Loco cittadina e della Parrocchia “Beata Vergine Maria delle Grazie”.

Si parte con la Giornata Provinciale dello Sport, organizzata con il Coni di Pescara e la partecipazione di numerose associazioni e federazioni sportive (6 giugno, Villa Comunale, ore 9.00), a cui seguiranno lo spettacolo teatrale “Je nen te paghe” messo in scena con la Compagnia di teatro dialettale La Pirite, in collaborazione con il Circolo Comunale Pensionati (12 giugno, Parco Provinciale, ore 21.30) e il saggio di danza a cura della scuola di ballo “Luigi&Serena” (20 giugno, Palazzetto comunale dello Sport, ore 21).

Il 25 giugno è prevista invece l'inaugurazione di Borgo Castelluccio a seguito dell'opera di riqualificazione del centro storico avviata dall'amministrazione.

Al taglio del nastro seguirà la visita dell'area ristrutturata, poi si darà i via alla festa vera e propria con danze, mercatino dell'artigianato ed animazione di figuranti che riporranno gli antichi e tradizionali mestieri della cultura abruzzese (Salita San Rocco, dalle ore 18.30).

Torna invece il 3 e 4 luglio “Ascolto musica giovani e sagra degli arrosticini”, a cura della Pro Loco di Torre de' Passeri (Piazza Giovanni XXIII, a partire dalle ore 20.00).

Prevista anche la gara ciclistica Trofeo Oma, a cura del gruppo Asd torrese (11 luglio, circuito cittadino dalle ore 16.00 alle ore 20.00), la Sagra delle Sagre organizzata dalle Pro loco del comprensorio pescarese iscritte all'Unpli (17 e 18 luglio, Contrada San Clemente di Castiglione a Casauria, a partire dalle ore 20) e un torneo di calcio a cinque, giunto alla terza edizione (Dal 20 luglio all' 8 agosto, complesso Sportivo Villa Comunale, a partire dalle ore 21).

Seguiranno una serata danzante serata danzante (25 agosto, Parco Provinciale, ore 21.30) e la festa per i 40 anni dell'Avis, a cura dell'Avis comunale (29 agosto, Piazza Papa Giovanni XXIII, ore 9).

A chiudere Torrestate, come da tradizione, le feste patronali in onore di Sant'Antonino, previste dal 2 al 4 settembre.



03/06/2010 10.29