Dall'Abruzzo i primi musicisti italiani a suonare alla Canergie Hall di New York

ABRUZZO. Tre musicisti abruzzesi si esibiranno per la prima volta in concerto a New York, alla Carnegie Hall, il tempio della musica mondiale.Si tratta di Marco Renzi (compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra), Bepi D'Amato (clarinetto) e Mauro De Federicis (chitarra) che saranno nella "grande mela" il 30 maggio.Marco Renzi e' il fondatore e direttore stabile della Italian Big Band, della quale Bepi D'Amato e Mauro De Federicis sono sempre stati i solisti principali.Renzi e D'Amato hanno portato nel mondo le piu' belle melodie italiane di ogni tempo, arrangiate da Renzi in stile americano per l'organico della big band.I due musicisti sono stati protagonisti di numerosi concerti in Germania, Emirati Arabi Uniti, Romania, Grecia, Brasile, Taiwan, Stati Uniti, spesso con ospiti del calibro di Dee Dee Bridgewater o Jon Faddis, e hanno tenuto masterclasses in varie universita' statali e private in Germania (University of Mannheim) e Stati Uniti.De Federicis, chitarrista di grande esperienza internazionale, vanta la collaborazione con Milva. Fino ad oggi nessun musicista italiano era riuscito a suonare nella mitica sala da concerti di New York.Proprio con la Western Illinois University Orchestra, Marco Renzi e Bepi D'Amato si esibiranno domenica prossima 30 Maggio 2010 a New York, in una delle sale da concerto più importanti ed ambite del mondo, accompagnati per la grande occasione anche da Mauro De Federicis.Come è noto, pochi grandissimi musicisti classici italiani hanno avuto il privilegio di dirigere o suonare alla Carnegie Hall, ma nessun musicista italiano era ancora riuscito a dire (suonare) la sua in Jazz nella mitica sala da concerti di New York; ebbene, i primi italiani a suonare Jazz alla Carnegie Hall saranno Marco Renzi, Bepi D'Amato e Mauro De Federicis, naturalmente con l'approvazione del Direttore Artistico (del settore Jazz), un certo signor Wynton Marsalis.24/05/2010 13.51