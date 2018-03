Alessandro Preziosi ancora oggi e domani a Pescara per beneficenza

Un tifo da stadio ha accompagnato ieri ad ogni entrata in scena di Cristoforo Colombo, alias Alessandro Preziosi, nella interpretazione del musical “Datemi Tre caravelle!” in programmazione al teatro Circus fino a domenica 12 marzo.

800 studenti delle scuole medie inferiori e superiori di Pescara, hanno assistito entusiasti allo spettacolo che racconta la celebre storia del grande navigatore genovese, e in particolare il travaglio e le difficoltà vissute da lui e dal figlio Diego prima di ottenere dai re spagnoli le tre caravelle necessarie per solcare “l'oceano mare” e raggiungere le Indie.

Dopo la prima di ieri sera alle ore 21, lo spettacolo, per il quale i biglietti sono stati esauriti già nella prevendita, sarà replicato sabato alle 21 e, in via del tutto eccezionale, domenica alle 16. Sono ancora disponibili un centinaio di biglietti, che possono essere acquistati al botteghino del teatro Circus.

Rimangono ancora diversi posti per le scuole, al costo di 10 euro, per dare la possibilità alle classi rimaste fuori dallo spettacolo di questa mattina di poter partecipare ugualmente.

L'iniziativa è stata promossa dalla Provincia di Pescara e dall'associazione dell'associazione Adricesta, di cui lo stesso Alessandro Preziosi è testimonial. Hanno compartecipato il Comune di Pescara, la Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo, la Fondazione PescarAbruzzo, l'Università D'Annunzio, istituzioni che hanno raccolto l'invito a sostenere le spese per l'allestimento dello spettacolo, contribuendo indirettamente al finanziamento del progetto “un buco del muro” di Adricesta.



L'incasso dello spettacolo, infatti, sarà interamente devoluto a favore della onlus nata a Pescara.



Per informazioni: 085 2056770 (Adricesta); Ufficio stampa Provincia di Pescara.



11/03/2006 10.29