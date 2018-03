Lo spettacolo ''Dov'è la mia città'' martedì a Pizzoli

PIZZOLI. Si svolgerà al Palazzetto dello Sport di Pizzoli, martedì 27 aprile, la giornata conclusiva di un importante progetto che ha coinvolto le Scuole Secondarie di I grado: “Dante Alighieri” di L'Aquila e “Brunone Moneta” di Marsciano (PG): Dov'è la mia città? “Ricostruiamoci insieme” (musica, teatro ed immagini in 4 quadri).

Il progetto prende spunto dall'operina di Paul Hindemith dal titolo “Wir bauen eine Stadt” (Costruiamo insieme una città) e cerca di affrontare, attraverso la musica, il teatro e le immagini, la tematica della ricostruzione della città dell'Aquila, non riferita solamente alle strutture edilizie, ma anche all'anima dei suoi abitanti.

L'iniziativa è partita dall'incontro tra le Sezioni ad Indirizzo Musicale delle Scuole Medie “Brunone Moneta”di Marsciano (Perugia) e la “Dante Alighieri” di L'Aquila. Il lavoro è stato quello di realizzare uno spettacolo teatrale/musicale che è stato già effettuato nella sede umbra ed ora in Abruzzo, pensato e scritto dai docenti ed interpretato interamente dai ragazzi. Il progetto ha avuto il plauso del MIUR e il patrocinio dei rispettivi Comuni.

I protagonisti dunque sono l'Orchestra, il Coro e le Voci Recitanti delle Scuole stesse e coinvolgono oltre 150 studenti.

Le musiche originali sono di Maurizio Fischione e Francesco Seri che si occupano anche della direzione orchestrale. I testi originali sono di M. Gabriella Busilacchi (che firma la regia assieme a Cinzia Ragni), Elena Chiodi (cui è affidata anche direzione del coro) e Adele Iannessa ma non mancano anche testi di Gabriele D'Annunzio, Ignazio Silone, Natalia Ginzburg e pensieri scritti dagli stessi studenti.

Il coordinamento musicale è stato affidato ad Antonio Pro e Giovanni Brugnami.

Così, martedì 27 aprile, alle ore 11 si svolgerà lo spettacolo per le scuole cui hanno aderito circa 400 studenti provenienti da numerosi istituti del circondario e dell'aquilano, sia medie inferiori che superiori.

Alle ore 18 ci sarà lo spettacolo per il pubblico adulto, ad ingresso gratuito.

27/04/2010 8.02