A Vasto 'Agorà', il film di Alejandro Amenàbar

VASTO. Questa sera, giovedì 22 aprile, alle ore 21, nei locali della Multisala del Corso di via Europa, sarà proiettato, in anteprima nazionale, il film Agorà, di Alejandro Amenàbar.

«Si tratta di una prestigiosa anticipazione – ha dichiarato l'assessore Anna Suriani – dal momento che in tutte le sale italiane il film sarà proiettato solo a partire da venerdì. Proiezione concessa dalla distruibuione ( Mikado - Twenturi Fox) in vista della prima edizione del Festival della Scienza, in programma dal 3 al 9 maggio, organizzato dal Liceo Scientifico di Vasto con la collaborazione del Comune di Vasto. Il rapporto tra Scienza e religione, trattato dalla pellicola attraverso la storia di Ipazia, astronoma, matematica e filosofa, interpretata da Rachel Weisz, è una delle tante riflessioni che, dal 3 al 9 maggio, animeranno la manifestazione dello Scientifico».

«Oltre a questo evento – ha concluso l'assessore Suriani – la dodicesima edizione della settimana della cultura ptrevede a Vasto altri appuntamenti: oggi, giovedì 22 aprile, presso il Teatro Rossetti, a partire dalle ore 17, è in programma il recital teatrale di Alfio VI, “La poesia di Salvo Basso,” spettacolo che concluderà i giovedì Rossettiani. Domenica 25 aprile, alle 20, è in programma il grande jazz con “Joe Locke Quartet. Sempre domenica sarà opportuno effettuare visite guidate nel centro storico a cura della Fondazione per l'Arte, L'Archeologia e la Cultura del Vastese.

Ricordiamo, infine, che i Musei Civici di Palazzo D'Avalos saranno aperti gratuitamente da domani fino a domenica in occasione della settimana della Cultura.