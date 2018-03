Draquila, on line il trailer del film della Guzzanti sul terremoto

ROMA. E' già online il trailer di ''Draquila. L'Italia che trema'' il nuovo film di Sabina Guzzanti.L'idea centrale del filmato della Guzzanti è infatti che il terremoto dell'Aquila è stato, non solo una tragedia, ma anche una grande occasione di rilancio per un leader annoiato e perseguitato dalla magistratura. 'Draquila' che sarà distribuito dalla Bim dal prossimo 7 maggio parte infatti con una voce fuori campo che dice: «Era appena iniziata la primavera e per Silvio Berlusconi era una giornata di merda» ma poi arriva il terremoto e tutto cambia.Immagini poi della famosa gaffe di Berlusconi quando parla di «200 milioni di euro spesi per consulenti e giudici...(subito corretti con 'avvocati'». E ancora, sempre la stessa voce fuori campo che ricorda come «i sondaggi lo davano in caduta libera e così quando alle 3.32 del 2009 il terremoto sveglia persino gli abitanti della casa del Grande Fratello (immagini di repertorio di quell'esatto momento nella casa di Cinecittà) e quando si scopre che un'intera città è stata annientata per Silvio Berlusconi è come se dio gli avesse teso ancora una volta la mano».Ci sono poi immagini di repertorio del disastro dell'Aquila e ancora la Guzzanti nei panni del premier che dice «questo terremoto è stato un grandissimo successo, nessun terremoto ha fatto ascolti come questo...».Si vede poi un sorridente Berlusconi, casco di protezione in testa, in visita in Abruzzo che rivolgendosi a un folto gruppo di operai che lo salutano da un cavalcavia dice: «ma le donne dove sono, siete forse tutti gay. La prossima volta che vengo a trovarvi le porto io... le veline».Il trailer finisce anche più polemicamente di come era iniziato.Ovvero sulla più che famosa intercettazione della telefonata tra due imprenditori (Francesco Piscicelli e il cognato Pierfrancesco Gagliardi, ndr). «Non è che c'é un terremoto al giorno. Io ridevo stamattina alle 3 e mezza dentro al letto».E l'altro: «Io pure...».A metà trailer più di un immagine del capo della protezione civile Guido Bertolaso, da solo e con Berlusconi, e poi un intervento del deputato del Pd, Giovanni Lolli che si chiede come mai sia possibile che in Italia «i giochi del mediterraneo e i mondiali di nuoto li fanno la protezione civile». «Non ce l'ho con chi vota per Berlusconi e non voglio convertire nessuno. Questo film mette in luce risvolti del post-terremoto che i telegiornali non hanno fatto vedere e, semmai, dimostra che la gente vota Berlusconi proprio perché non è messa nelle condizioni di farsi un'opinione diversa. Io me la sono molto presa a suo tempo con chi, da sinistra, poteva fermarlo, con chi ha spacciato la vigliaccheria per calcolo politico. Sono quelli i veri responsabili, mica gli elettori» dice la regista in una intervista su Vanity Fair.Sul rischio querele dice ancora la Guzzanti: «Mi sono tutelata. Ogni fatto e ogni parola che andrà nella versione finale sarà valutato con l'aiuto degli avvocati».Il titolo della pellicola è stato scelto dagli utenti del blog della Guzzanti.4/7/2010