Due abruzzesi per la colonna sonora di «Topolino Marty 2»

MILANO. Dopo il successo ottenuto in Gran Bretagna con il brano "No way out", colonna sonora del film britannico "Jack Said", questa è la volta di un altro sequel per Annalu, Annaluisa Giansante, di origini pescaresi (Montesilvano) che vive da 4 anni a Milano dove si occupa di musica come autrice e cantautrice.Affiancata a due grandi musicisti quali sono Red Sprecacenere (di Francavilla al Mare) e il cantautore pugliese Francesco Adessi, i tre si sono ritrovati a scrivere un brano per la colonna sonora di un film prodotto dalla Filmax, distribuito in Spagna dalla Mediafilm e in Italia direttamente dalla colossale 20th Century Fox .Il film animato si chiama "Il topolino Marty 2", ed è il sequel del "Topolino Marty e la fabbrica di perle", uscito nelle sale cinematografiche italiane nel 2006.Il brano si intitola "Un mondo a colori" , ed è stato cantato da una delle promettenti stelline emergenti della musica italiana: Giulia Cooky, di soli 15 anni.Il film uscirà direttamente in dvd e blue-ray il 24 marzo 2010, e saranno possibile sia l'acquisto che il noleggio.Annalu e Francesco Adessi hanno già scritto il brano "Per Te" contenuto nell' album d'esordio dell'attuale vincitore del festival di Sanremo, Valerio Scanu .La cantautrice abruzzese scrive per Amy Diamond (Svezia, Music in motion), Jacopo Sarno (Disney LA, Emi), e Valerio Scanu (Italy, Emi).Red Sprecacenere, in arte Red, è un noto arrangiatore e cantautore abruzzese. Oltre ad occuparsi della sua carriera da solista, è suo il progetto dell'artista abruzzese emergente Francesco Di Lello, il cui brano d'esordio "E durerà", l'anno scorso, ha scalato le vette di vendita su ITunes.Francesco Adessi, della band Francesco Adessi e le Maggiori Dissonanze, è un ormai affermato cantautore del panorama pugliese. Ha partecipato alle selezioni di questo 60imo festival di Sanremo con il brano "Oltre", destando l' attenzione dei critici e degli 'addetti ai lavori'. E' anche sua la penultima canzone contenuta sempre nel film "Il topolino Marty 2" dal nome 'Una festa infinita'.25/03/2010 9.28