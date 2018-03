Replica straordinaria, domenica 12 marzo, del musical "Datemi Tre Caravelle"

Le continue richieste di biglietti e l'entusiasmo del pubblico abruzzese hanno convinto Alessandro Preziosi e la produzione Kora.teatro ad aggiungere una rappresentazione straordinaria al calendario già programmato. Una replica dello spettacolo “Datemi Tre Caravelle!” si svolgerà domenica 12 marzo, alle 16.

Si è potuto così mettere in moto la macchina organizzativa che ha consentito di prolungare di un giorno la permanenza a Pescara di attori, musicisti, ballerini e tecnici impegnati nella rappresentazione dello spettacolo. Coloro che non hanno fatto in tempo a comprare i biglietti in prevendita, esauriti già da due giorni, possono ora acquistarli recandosi al botteghino del Circus, in via Pisa, nei seguenti orari: 10-13: e 15- 18.

I prezzi dello spettacolo sono gli stessi: 25 euro per il primo settore; 20 euro per il secondo. L'incasso sarà devoluto in gran parte a favore dell'associazione Adricesta, di cui lo stesso Alessandro Preziosi è testimonial.



Per informazioni: 085 2056770 (Adricesta); Ufficio stampa Provincia di Pescara



09/03/2006 10.44